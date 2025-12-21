Découvrez la Série Spéciale 120 Go 5G, une offre sans engagement qui allie la puissance du réseau Orange à une flexibilité totale, en ce moment à prix réduit pour les fêtes.
Le forfait en un clin d'œil
➡️ Data : 120 Go 5G en France + 50 Go utilisables en zones Europe, DOM, Suisse et Andorre.
➡️ Communications : appels, SMS et MMS illimités.
➡️ Liberté : offre sans engagement.
Les tarifs et offres promotionnelles
➡️ Pour tout le monde : 20,99 € au lieu de 24,99 € avec le code BONPLAN25
➡️ Pour les 18-26 ans : 14,99 € (remise immédiate de -10 €/mois)
> Bonus smartphone : pour les 18-26 ans, bénéficiez également d'une remise supplémentaire de 80 € sur l'achat d'un nouveau smartphone.
Option Ligue 1+ Mobile
Vivez 100% de la Ligue 1 McDonald’s (8 matchs en direct, incluant les 10 plus grandes affiches) directement sur votre mobile ou tablette.
➡️ Pour Noël, l'option Ligue 1+ Mobile est à 9,99 €/mois pendant 3 mois (puis 14,99 €/mois).
> Offre valable jusqu'au 06/01/2026.
On peut trouver de nombreux autres bons plans mobile en cette fin d'année, comme par exemple :
- NRJ Mobile : un forfait 140 Go 5G pour moins de 8 €
- B&YOU : un nouveau forfait 130 Go 5G à 8,99 €/mois + Perplexity Pro offert 1 an
- Sosh : lancement d'un nouveau forfait 150 Go 4G à seulement 9,99 €/mois
- Auchan Télécom : une série limitée 15 Go 4G à 3,99 €/mois jusqu'au 23/12
- NRJ Mobile lance sa Série Limitée de Noël : 6 Go 4G à prix cassé jusqu'au 23/12