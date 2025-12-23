Auchan Télécom vient de lancer une offre idéale pour ceux qui consomment énormément de contenus gourmands (streaming 4K, gaming, partage de connexion) sans vouloir sacrifier leur budget.

Pour moins de 9 €, vous bénéficiez du réseau 5G haute vitesse, de l’illimité en France et en Europe, et d'une totale liberté de résiliation. Simple, efficace et sans frais cachés, ce forfait se concentre sur l’essentiel : un maximum de data au prix le plus bas du marché.

L'essentiel de l'offre



Ce forfait se distingue par son excellent rapport qualité-prix, proposant une enveloppe data massive pour moins de 9 €.

➡️ Prix : 8,99 € / mois.

➡️ Data : 160 Go en 5G.

➡️ Engagement : aucun (liberté totale de résiliation).

➡️ Condition : uniquement disponible en ligne.

Connectivité et data

En France métropolitaine : 160 Go de données mobiles sur le réseau 5G . Si vous dépassez ce quota, le débit est simplement réduit (pas de facturation supplémentaire).

de données mobiles sur le . Si vous dépassez ce quota, le débit est simplement réduit (pas de facturation supplémentaire). En Europe et DOM : 30 Go de data dédiés lors de vos déplacements (hors Suisse et Andorre).

Communications

Depuis la France vers la France : appels, SMS et MMS illimités.

En voyage : communications illimitées depuis l'Union Européenne et les DOM vers ces mêmes zones et vers la France.

Frais et transparence



➡️ Carte SIM : seulement 1 € à la commande (elle est même offerte si vous achetez un nouveau téléphone en même temps).

➡️ Aucune mauvaise surprise : système de "débit réduit" au-delà du forfait pour éviter tout hors-forfait involontaire sur la consommation internet.

Pourquoi choisir ce forfait ?



Ce forfait est particulièrement adapté si vous regardez beaucoup de vidéos en haute définition (Netflix, YouTube), si vous jouez en ligne ou si vous faites souvent des partages de connexion. Le passage à la 5G pour moins de 10 € est l'atout majeur de cette offre.

⚡️Découvrir le forfait Auchan Télécom 160 Go 5G à 8,99 €/mois⚡️







