Jusqu’au 8 octobre, Orange offre les frais de mise en service sur l'ensemble de ses Livebox Fibre et propose de vous rembourser jusqu'à 150 € sur vos frais de résiliation, afin de faciliter votre changement d’opérateur.

Cette offre, proposée pour le retour des French Days, (du 24 au 30 septembre inclus) permet ainsi d'économiser jusqu'à 199 €.

À cette occasion, (re)découvrez l'une des offres au rapport débit/prix les plus agressifs du marché : la Livebox Fibre, qui combine un très haut débit à un tarif particulièrement avantageux la première année.

Son tarif est fixé à 29,99 € par mois durant 1 an, puis passe ensuite à 42,99 € par mois. La souscription est conditionnée par une période d'engagement de 12 mois.

L'offre promet une connexion très haut débit avec des vitesses pouvant atteindre 2 Gbit/s partagés en téléchargement et 800 Mbit/s en envoi. Pour distribuer cette connexion au sein du domicile, Orange fournit sa Livebox S, un modem compatible avec la dernière norme WiFi 7.

Les appels sont illimités vers les téléphones fixes en France métropolitaine, dans les DOM et vers les lignes fixes de plus de 110 destinations internationales. L'offre se distingue par un avantage supplémentaire : les communications vers l'Amérique du Nord, en incluant aussi les appels illimités vers les téléphones mobiles des États-Unis et du Canada.

Enfin, le décodeur TV 6 vous donne accès à un bouquet de 200 chaînes.

➡️ Découvrir la Livebox Fibre d'Orange

À retrouver également dans nos bons plans fibre :