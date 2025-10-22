Alors que son avenir est suspendu à une éventuelle vente, l'opérateur au carré rouge joue la carte de l'offensive. SFR, le dernier des quatre grands opérateurs français, vient d'activer son réseau 5G+, rejoignant enfin Free, Orange et Bouygues Telecom dans la course à la "vraie" 5G.

Pour accompagner cette mise à niveau technique, la marque lance de nouveaux forfaits, dont une offre illimitée qui sonne comme un défi lancé à la concurrence.

Qu'est-ce que la 5G+ et qu'apporte-t-elle de nouveau ?

Aussi connue sous le nom de 5G Standalone (SA), la 5G+ est une évolution majeure par rapport à la 5G initialement déployée. Contrairement à cette dernière qui s'appuyait sur le cœur de réseau 4G, la 5G SA dispose de sa propre infrastructure. Pour l'utilisateur, les bénéfices sont concrets : une latence réduite, des débits potentiellement plus élevés et un réseau globalement plus stable, notamment dans les zones denses.





Cette technologie ouvre également la voie à de nouveaux usages comme la VoNR (Voice over New Radio) pour des appels de meilleure qualité passant intégralement par la 5G, et le "network slicing", qui permet de prioriser certains usages comme le jeu en ligne.

Quels sont les nouveaux forfaits proposés par SFR ?

Pour accompagner ce déploiement, SFR lance deux nouveaux forfaits 5G+ :

Un forfait 250 Go 5G+ à 26,99 € par mois , sans engagement.

, sans engagement. Un forfait 5G+ avec data illimitée à 39,99 € par mois, avec un engagement de 24 mois.

Pour en profiter, il faudra bien sûr disposer d'un smartphone compatible avec la 5G SA. La plupart des modèles récents le sont, mais une mise à jour du fabricant est parfois nécessaire.

Comment SFR se positionne-t-il face à la concurrence ?

Avec ces nouvelles offres, et notamment son forfait sans engagement, SFR se positionne de manière agressive. L'offre à 26,99 € pour 250 Go est particulièrement compétitive face aux propositions de ses rivaux. Ce positionnement tarifaire, couplé à la qualité de son réseau (reconnu comme le deuxième meilleur de France par l'Arcep), donne à l'opérateur de solides arguments pour reconquérir des parts de marché.



Même si l'avenir de l'entreprise reste flou, avec cette mise à niveau technique et cette offensive commerciale, SFR prouve qu'il est encore bien vivant et prêt à se battre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la différence entre la 5G et la 5G+ ?

La 5G "classique" (dite NSA) utilise le cœur de réseau de la 4G. La 5G+ (dite SA, pour Standalone) utilise un cœur de réseau 100 % 5G. Cela permet d'obtenir de meilleures performances, notamment une latence plus faible, et d'activer de nouvelles fonctionnalités comme le "network slicing".

Mon smartphone 5G est-il compatible avec la 5G+ de SFR ?

Pas automatiquement. Tous les smartphones compatibles 5G ne supportent pas la 5G SA (Standalone). Il est nécessaire de vérifier la fiche technique de votre appareil. De plus, les fabricants doivent déployer des mises à jour logicielles pour activer la compatibilité avec le réseau d'un opérateur spécifique.

Qu'est-ce que le "network slicing" ?

Le "network slicing" ou "découpage de réseau" est une technologie propre à la 5G SA qui permet de diviser virtuellement le réseau en plusieurs "tranches". Chaque tranche peut être allouée à un usage spécifique avec des caractéristiques garanties (débit, latence...). Par exemple, on peut imaginer une tranche optimisée pour le jeu en ligne, une autre pour la vidéo en streaming, etc.