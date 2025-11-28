À l'occasion du Black Friday, Sosh propose un forfait mobile qui allie la performance à un prix très compétitif : 90 Go pour seulement 7,99 € par mois. Ce forfait est non seulement sans engagement, mais il vous offre surtout l'accès au réseau Orange, réputé pour sa qualité et sa couverture.

L'atout majeur de cette offre réside dans son enveloppe de 90 Go d'internet mobile en France métropolitaine, un volume de données parfaitement équilibré.

Pour communiquer avec vos proches, ce forfait est complet : les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et vers les DOM.

De plus, il est conçu pour les voyageurs. Lorsque vous êtes en Europe ou dans les DOM, vous continuez de bénéficier des appels et SMS/MMS illimités vers ces zones et vers la France. Surtout, une enveloppe confortable de 25 Go d’internet mobile est dédiée à votre usage depuis ces zones (hors Suisse et Andorre).

