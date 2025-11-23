le Forfait Série Free monte en puissance ! L'opérateur fait évoluer son offre phare pour vous garantir une tranquillité d'esprit maximale sans faire exploser votre facture. Désormais, profitez de 120 Go d'internet en France métropolitaine et de 25 Go de roaming à l'étranger, le tout pour seulement 8,99 €/mois pendant 1 an.

Passé ce délai, le forfait évolue automatiquement vers le Forfait Free 5G classique (proposé au prix réduit de 9,99 €/mois si vous êtes abonné Freebox Pop).

C'est le forfait idéal pour les utilisateurs intensifs avec :

➡️ 120 Go de data en France métropolitaine, parfait pour le streaming, les réseaux sociaux et le partage de contenu, le tout sur le réseau 4G/5G de Free.

➡️ Les appels illimités vers mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), ainsi que les SMS/MMS illimités en métropole et les SMS illimités vers les DOM.

➡️ Les appels, SMS, MMS illimités, et 25 Go/mois d'internet en 4G depuis l'Europe et les DOM.

⚡️ Option exclusive : Chat Pro de Mistral AI

Pour simplifier votre quotidien, ajoutez en option le Chat Pro de Mistral AI pour 17,99 €/mois (sans engagement). Ce puissant assistant virtuel répond rapidement à vos questions, planifie votre quotidien, génère des images et bien plus, le tout basé sur des sources fiables.

Les avantages clés du forfait :

Aucun engagement.

Conservation de votre numéro : Free s'occupe gratuitement de la résiliation auprès de votre ancien opérateur.

Jusqu'à 10 € remboursés : prise en charge de vos frais de résiliation de l'ancien forfait (pour toute souscription avec conservation de numéro).





⚡️ Découvrir le Forfait Série Free 120 Go 5G à 8,99 €/mois pendant 1 an ⚡️





