Bouygues Telecom dégaine une offre exceptionnelle sur sa gamme sans engagement B&YOU, combinant une enveloppe de données généreuse avec l'accès à la 5G à un prix ultra-compétitif.

Le nouveau forfait B&YOU 90 Go 5G est disponible pour seulement 7,99 € par mois, sans engagement.

Les détails de l'offre :

➡️ Prix mensuel : 7,99 €

➡️ Engagement : sans engagement

➡️ Réseau : Bouygues Telecom (compatible 5G)

➡️ Internet mobile : 90 Go en France métropolitaine

➡️ Appels & SMS/MMS : illimités en France métropolitaine

➡️ Depuis Europe/DOM : 20 Go utilisables

Le plus : avec 90 Go, vous bénéficiez d'un volume de données confortable pour le streaming, les jeux et le téléchargement, le tout sur le réseau performant de Bouygues Telecom et avec la vitesse de la 5G incluse.

⚡️ Découvrir le forfait B&YOU 90 Go 5G à 7,99 €/mois ⚡️





