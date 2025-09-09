Pour la rentrée, YouPrice propose un forfait spécial encore valable jusqu'à demain : le Back To School 220 Go 5G à 9,99 €/mois sur réseau Orange ou 8,99 €/mois sur réseau SFR.

Ce forfait sans engagement inclut :

220 Go d'internet 4G / 5G en France métropolitaine,

en France métropolitaine, Les appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine,

Depuis UE / DOM : 12 Go d'internet + appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et zones définies,

La carte SIM ou eSIM à 5 € (eSIM disponible sur réseau Orange).



