Comme chaque semaine, YouPrice présente ses nouveaux forfaits mobiles disponibles pour une durée limitée. Parmi eux, on trouve le forfait L'Essential 100 Go 5G, sans engagement. Tous les forfaits YouPrice ont la particularité d’afficher un tarif différent selon le réseau choisi.

Le forfait L'Essential est ainsi proposé à :



➡️ 7,99 €/mois sur le réseau Orange

➡️ 6,99 €/mois sur le réseau SFR

Voici ce qui est inclus dans le forfait, que ce soit en France ou en déplacement :

En France métropolitaine

➡️ Internet : 100 Go par mois en 5G (débit réduit au-delà et hors forfait facturé à 0,0035 €/Mo).

➡️ Communications : appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine.

En UE et dans les DOM



➡️ Internet : 10 Go par mois (décomptés de l'enveloppe globale de 100 Go).

➡️ Communications : appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et les zones définies.

La carte SIM (physique ou eSIM) coûte 5 € lors de la souscription, avec eSIM disponible sur réseau Orange uniquement.

➡️ Découvrir le forfait YouPrice L'Essential 100 Go 5G sur réseau Orange ou SFR

À retrouver également dans nos bons plans mobile :