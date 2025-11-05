Aujourd'hui, zoom sur le forfait Oxygène de l'opérateur virtuel Prixtel.

Il s'agit d'un forfait sans engagement conçu pour s'adapter à votre consommation de données réelle en France, tout en offrant une base très généreuse.

Le principal atout de ce forfait est son prix qui évolue par paliers en fonction de votre utilisation de données en France métropolitaine :

➡️ De 0 à 130 Go utilisés : 8,99 €/mois

➡️ De 130 Go à 150 Go utilisés : 10,99 €/mois

➡️ De 150 Go à 170 Go utilisés : 12,99 €/mois

Une fois les 170 Go atteints, le débit est simplement réduit.

Vous bénéficiez également en France métropolitaine :

Appels, SMS et MMS illimités.

Réseau 4G/4G+/5G de SFR.

Et depuis l'UE et les DOM :

Appels, SMS et MMS illimités (vers ces zones et vers la France).

25 Go de données par mois.

C'est donc un forfait idéal si vous souhaitez un très gros volume de données sans payer le prix fort les mois où vous en utilisez moins, tout en gardant l'avantage du sans engagement et de la 5G.

➡️ Découvrir le forfait ajustable Oxygène de Prixtel à partir de 8,99 €/mois



Les autres bons plans mobile du moment à ne pas manquer :