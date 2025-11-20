À l'occasion du Black Friday, RED by SFR frappe fort en réduisant le prix de son forfait mobile le plus populaire, le 120 Go 5G, qui passe à seulement 7,99 €/mois au lieu de 8,99 €/mois.

Ce forfait sans engagement est idéal pour les utilisateurs qui consomment beaucoup de données : il intègre une large enveloppe de 120 Go d'internet en 5G. En matière de communications, vous êtes entièrement couvert en France, avec les appels, SMS et MMS illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et dans les DOM.

Pour ceux qui voyagent, l'offre se montre également très généreuse à l'étranger. Depuis l'Union Européenne et les DOM, vous bénéficiez des appels, SMS et MMS illimités ainsi que d'une enveloppe dédiée de 30 Go d'internet par mois.

⚡️ Découvrir le forfait RED 120 Go 5G à 7,99 €/mois pour le Black Friday ⚡️

