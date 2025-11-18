Lebara prend les devants sur le Black Friday : l'opérateur virtuel, réputé pour ses tarifs agressifs sur le réseau SFR, dégaine un code promo exclusif pour rendre son forfait 5G encore plus accessible.

L'offre en détail : forfait 250 Go 5G (sans engagement)

Prix : 6,99 € le 1er mois puis 8,99 €/mois avec le code promo LEBARABF

puis 8,99 €/mois avec le Data en France : 250 Go en 5G sur le réseau SFR.

sur le réseau SFR. Appels & SMS : illimités vers la France (⚠️ MMS non inclus).

À l'étranger : 7 Go d'internet utilisables depuis l'UE et les DOM (+ appels inclus depuis ces zones).

Bonus : carte SIM ou eSIM gratuite.

Pour profiter de la réduction, entrez le code promo LEBARABF lors de la souscription : vous bénéficierez instantanément de 2 € de réduction sur votre premier mois d'abonnement (soit 6,99 € au lieu de 8,99 €).

Note : ce code est valable jusqu'au 8 décembre et s'applique uniquement aux nouvelles souscriptions (forfait + SIM/eSIM).

➡️ Découvrir le forfait 250 Go 5G de Lebara à 6,99 € le 1er mois

