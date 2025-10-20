La menace d'un retour à trois opérateurs sur le marché français du mobile fait resurgir une vieille angoisse : la fin des forfaits à bas prix. Dans ce contexte tendu, le ministre de l'Économie, Roland Lescure, a tenu à rassurer en affirmant que la France avait "les abonnements parmi les moins chers d'Europe".

Une déclaration optimiste qui, si elle n'est pas totalement exacte, n'est pas non plus complètement fausse.

La France est-elle sur le podium européen des forfaits les moins chers ?

Non, il ne faut pas exagérer. Selon le dernier rapport de la Commission Européenne sur le sujet, le trio de tête des pays les moins chers en Europe est composé de la Roumanie, du Danemark et de la Finlande. Dans ces pays, on trouve des offres à des prix planchers, comme 8 € pour 100 Go de données.





La France, elle, se situe dans le groupe des "poursuivants". Nous faisons partie des pays où les forfaits sont "relativement peu coûteux", aux côtés de nations comme la Pologne, l'Espagne ou l'Italie. Nous sommes donc de bons élèves, mais pas les premiers de la classe.

Alors, sur quels points la France se distingue-t-elle ?

Là où l'Hexagone brille véritablement, c'est sur le prix au gigaoctet. Une étude de 2023 a montré que le Go de data mobile ne coûte en moyenne que 0,21 euro en France, nous plaçant sur le podium européen juste derrière l'Italie. C'est dix fois moins que la moyenne européenne, qui se situe à 2,53 euros.





Cette performance s'explique par la stratégie des opérateurs français : plutôt que de brader les petits forfaits, ils misent sur des offres très généreuses en data pour un prix contenu. La France est ainsi particulièrement attractive sur les forfaits "haut de gamme", avec plus de 20 Go d'internet mobile, qui répondent aux habitudes de consommation de la majorité des Français.

Quel est le risque si le rachat de SFR se concrétise ?

C'est tout l'enjeu de la vigilance affichée par le gouvernement face au possible rachat de SFR par ses trois concurrents. Un passage de quatre à trois opérateurs nationaux réduirait mécaniquement la concurrence et pourrait mettre fin à la guerre des prix agressive qui fait le bonheur des consommateurs depuis l'arrivée de Free Mobile en 2012.





Moins de concurrence signifie un risque élevé de voir les prix augmenter, ou du moins, de voir les offres promotionnelles et les forfaits à bas coût se raréfier. La situation actuelle, très favorable aux consommateurs français, n'est donc pas gravée dans le marbre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui sont les pays les moins chers d'Europe pour les forfaits mobiles ?

Selon les dernières études de la Commission Européenne, le podium est généralement occupé par la Roumanie, le Danemark et la Finlande, qui proposent des offres avec une grande quantité de données pour des prix très bas.

Combien paient les Français en moyenne pour leur forfait mobile ?

Le marché français est caractérisé par des prix très accessibles. Selon les dernières données, environ 70 % des Français dépensent moins de 20 euros par mois pour leur forfait mobile, un montant bien inférieur à la moyenne de nombreux autres pays européens.

Le rachat de SFR va-t-il automatiquement augmenter mon forfait ?

Non, pas immédiatement. Cependant, une réduction du nombre d'opérateurs de quatre à trois pourrait entraîner, à moyen et long terme, une diminution de la concurrence et donc une tendance à la hausse des prix sur l'ensemble du marché.