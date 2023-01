Cette semaine, Free a profité de la date anniversaire de Free Mobile, dont le lancement remonte au 10 janvier 2012, pour réitérer son engagement sur les prix. Au moins pour les quatre prochaines années, il n'y aura pas d'augmentation des prix de ses deux forfaits mobiles historiques à 2 € et 19,99 € par mois.

Malgré un contexte inflationniste, Free joue la carte de l'exception par rapport à ses concurrents et ce n'est pas la première fois. Pour le moment, l'initiative de non-augmentation des tarifs vaut apparemment aussi pour ses forfaits d'accès à Internet avec les offres Freebox.

L'association de consommateurs UFC-Que Choisir souligne le statu quo de Free, tout en mettant en avant le fait que ses offres dans le fixe restent cependant " assez chères. " Une situation qui reste à surveiller et découle de la ventilation des offres.

En s'appuyant notamment sur des emails reçus par des abonnés, l'UFC-Que Choisir en profite pour rappeler les annonces de fin 2022 de Bouygues Telecom, SFR et Orange pour des augmentations de tarifs à venir. Il faut dire qu'elles vont commencer à se mettre en place en ce début d'année 2023.

Rapidement pour Bouygues Telecom et SFR

Avec ses offres dans le fixe et le mobile, et dès la fin du mois de janvier dans certains cas, ce sera une hausse de 1 € à 3 € par mois pour Bouygues Telecom. Par exemple, 1 € pour un forfait B&You 40 Go et 2 € de plus avec un forfait 80 Go, quand un abonnement Bbox pourra augmenter de 2 € par mois.

Du côté de SFR, ce sont des hausses comprises entre 0,69 € et 0,99 € par mois dans le fixe et le mobile qui avaient été évoquées et arriveront en février. La presque totalité des forfaits SFR et RED by SFR sont concernés. L'UFC-Que Choisir pointe du doigt des hausses discrètement signalées via un encart dans la facture de janvier...

Un peu plus tard pour Orange

Pour Orange, l'augmentation de 1 € à 2 € par mois se fera à partir des mois de mars et avril, en épargnant les clients d'une offre mobile avec engagement de 24 mois et smartphone, les forfaits de la gamme Let's Go et l'offre sociale internet Coup de Pouce. Par contre, la marque Sosh ne sera pas oubliée.

Il est difficile d'avoir un panorama complet de la situation en raison de la multiplicité des offres et de promotions en cours. En vertu de la législation, tous les abonnés concernés par une hausse de prix doivent être prévenus au moins un mois avant son application. Ils ont la possibilité de changer d'offre ou de résilier sans frais jusque dans un délai de quatre mois.

Les opérateurs justifient la hausse des prix par l'augmentation des coûts de l'énergie pour l'alimentation des réseaux, la hausse des coûts constitutifs du prix des services.