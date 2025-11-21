Après une période de stagnation et de remontée des prix, le marché des forfaits mobiles retrouve des couleurs grâce aux premières offres du Black Friday. Certains opérateurs virtuels (MVNO), s'appuyant principalement sur le réseau Bouygues Telecom, ont décidé d'écraser la concurrence avec le lancement de trois forfaits clairement orientés vers la chasse aux prix bas et à la surabondance de data.

NRJ Mobile : la 5G devient la moins chère du marché

NRJ Mobile lance sans doute l'offre 5G la plus agressive du moment. Le MVNO propose un forfait incluant une enveloppe de 90 Go de data en 5G pour un prix jamais vu : 6,49 €/mois. Ce tarif est garanti sans limite de durée et l'abonnement est sans engagement. Il inclut également les appels et SMS/MMS illimités, avec 25 Go utilisables depuis l'Europe et les DOM. C'est l'offre idéale pour ceux qui veulent l'ultra-haut débit au prix le plus bas possible.

➡️ Découvrir le forfait NRJ Mobile 90 Go 5G à 6,49 €/mois

Cdiscount Mobile : le plein de gigas en 5G

Toujours sur le segment 5G, Cdiscount Mobile se positionne pour les utilisateurs ayant des besoins importants en données. Son forfait spécial Black Friday, proposé à 7,99 €/mois, offre une enveloppe considérable de 150 Go en 5G. Ce forfait inclut également les appels et SMS/MMS illimités, ainsi que 29 Go de data utilisables depuis l'Europe, les DOM et neuf autres destinations internationales. Un excellent rapport qualité-prix pour les ultra-connectés.

➡️ Découvrir le forfait Cdiscount Mobile 150 Go 5G à 7,99 €/mois

Auchan Télécom : le petit prix qui couvre tous les budgets

Pour les consommateurs aux tout petits budgets ou ceux qui utilisent majoritairement le Wi-Fi, Auchan Télécom propose une offre simplifiée, mais très efficace, qui se bat sur le terrain du prix le plus bas en 4G. Pour seulement 1,99 €/mois, l'opérateur propose un abonnement illimité comprenant 5 Go de data. Bien que l'enveloppe de données soit modeste, elle est largement suffisante pour une utilisation basique et permet de bénéficier des appels et SMS/MMS illimités. C'est le forfait parfait pour réaliser la plus grosse économie sur sa facture mensuelle.

➡️ Découvrir le forfait Auchan Télécom 5 Go 4G à 1,99 €/mois



À l'occasion du Black Friday, on peut également trouver d'autres forfaits à prix réduit ou des séries spéciales, à savoir :