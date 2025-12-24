Positionnée comme l'offre intermédiaire phare de l’opérateur, la Série Free a été spécifiquement conçue pour les utilisateurs intensifs qui consomment quotidiennement du streaming, des réseaux sociaux et du partage de contenu, sans pour autant vouloir passer immédiatement au tarif d'un forfait premium.

Durant toute la première année, cette offre propose un compromis exceptionnel en combinant une enveloppe data massive de 140 Go et des services exclusifs comme un VPN, le tout pour moins de 9 €. C’est la solution transitoire parfaite pour profiter du meilleur réseau de Free à prix réduit, avant d'évoluer automatiquement vers la puissance totale du Forfait 5G.

Prix : 8,99 €/mois pendant 12 mois

Évolution : passe au Forfait Free 5G (19,99 €/mois) après 1 an

Engagement : sans engagement (liberté totale de résilier)

Réseau 4G / 5G (selon couverture)

Communications & données

En France métropolitaine

Internet mobile : 140 Go en 4G/5G (débit réduit au-delà).

(débit réduit au-delà). Appels : illimités vers les mobiles et fixes (France + DOM, hors Mayotte).

SMS/MMS : illimités en France (SMS illimités vers les DOM).

À l'étranger (Europe & DOM)

Internet mobile : 30 Go par mois dédiés à l'itinérance.

dédiés à l'itinérance. Appels, SMS et MMS : illimités depuis ces zones.

Les nouveautés et services inclus

Free se démarque par l'ajout de services exclusifs :

➡️ Free mVPN : le premier VPN au monde intégré directement au réseau mobile. Il sécurise votre navigation et bloque les contenus malveillants sans application tierce.

➡️ Option eSIM Watch offerte : connectez votre montre (Apple Watch ou Galaxy Watch) pour passer des appels et recevoir vos notifications sans avoir votre téléphone sur vous.



➡️ Appli Free TV : accès à vos programmes TV en direct ou en replay inclus.



➡️ Assistance Free : support 7j/7 par téléphone (3244) ou en ligne.

Pourquoi choisir cette offre ?

1. Changement d'opérateur facilité : Free s'occupe de la résiliation de votre ancien contrat et vous rembourse jusqu'à 10 € de frais de résiliation.

2. Transparence : pas de frais cachés et une application "Mon Compte" intuitive pour tout gérer.

3. Flexibilité : comme c'est sans engagement, vous profitez du tarif promotionnel de 8,99 € pendant un an, puis vous êtes libre de rester ou de partir avant le passage au forfait supérieur.

> À noter : après 12 mois, vous basculez automatiquement sur le forfait Free 5G 350 Go à 19,99 €/mois (ou illimité à 9,99 €/mois avec SIM offerte si vous êtes abonné Freebox Pop). Ce forfait supérieur offre plus de data et des destinations internationales supplémentaires.

⚡️Découvrir le forfait Série Free 140 Go à 8,99 €/mois pendant 1 an⚡️



