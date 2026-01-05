L'année 2025 restera dans les annales comme celle d'une accélération fulgurante. Le patrimoine cumulé des 500 plus grands milliardaires a atteint un nouveau sommet, à 11 900 milliards de dollars. Un gain net de 2 200 milliards en une seule année.

La raison de cette envolée tient en deux lettres : IA. Après un printemps marqué par l'incertitude des droits de douane de Trump, les marchés ont été électrisés par les perspectives de l'intelligence artificielle, propulsant les valorisations des géants de la tech vers des niveaux stratosphériques.

Comment l'IA est-elle devenue la machine à cash des géants de la tech ?

Le phénomène n'est pas une simple bulle spéculative. L'intelligence artificielle est passée du statut de "thème de marché" à celui de moteur de croissance tangible pour l'économie américaine. Les investissements massifs des hyperscalers comme Amazon, Google ou Microsoft, qui frôlent les 400 milliards de dollars en 2025, irriguent tout un écosystème.

Ces dépenses en centres de données et en puces Nvidia se traduisent par une croissance explosive de leurs activités cloud, validant la confiance des investisseurs. La performance du S&P 500, en hausse de 17%, témoigne de cette dynamique où les Capex des uns deviennent les revenus des autres, créant un cercle vertueux qui alimente les cours de Bourse et, par ricochet, le patrimoine de leurs dirigeants.

Qui sont les grands gagnants de cette nouvelle ruée vers l'or numérique ?

Au sommet de la pyramide, Elon Musk s'impose comme le leader incontesté. Sa fortune personnelle a bondi de 190 milliards pour atteindre le chiffre vertigineux de 623 milliards de dollars. Le catalyseur principal ? La réévaluation spectaculaire de SpaceX, désormais valorisée à 800 milliards de dollars, qui lui a ajouté 168 milliards en une seule journée.

Si l'entreprise s'introduit en Bourse comme prévu en 2026, il pourrait devenir le premier "billionnaire" de l'histoire. Dans son sillage, les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, ont également vu leur patrimoine s'envoler grâce à la hausse de 65% du titre Alphabet. Larry Ellison d'Oracle et Mark Zuckerberg de Meta complètent ce peloton de tête, quasi exclusivement américain.

Cette concentration de richesse est-elle durable ?

Ce boom soulève des questions structurelles. Cette concentration de la fortune change la nature même des géants de la tech. Autrefois "asset light", ils deviennent des industries lourdes, engloutissant jusqu'à 80% de leurs flux de trésorerie dans des infrastructures physiques. Pour financer cette course, ils recourent massivement à l'endettement, un changement de modèle radical.

De plus, cette croissance dessine une "économie en K" : une branche IA qui surperforme et tire la croissance du PIB, tandis que le reste de l'économie stagne. Cet "effet de richesse" profite surtout aux plus aisés, détenteurs d'actions, et vient creuser le fossé avec une majorité d'Américains qui jugent leur situation économique plus difficile que jamais.

Et les autres, où se situent-ils dans ce classement ?

Le top 10 est une affaire quasi exclusivement américaine. Seul un nom détonne : Bernard Arnault. Le patron de LVMH, avec 206 milliards de dollars, est le seul non-Américain de ce cercle très fermé, illustrant le contraste entre le luxe européen et la surpuissance de la tech américaine. Une preuve éclatante de la domination des États-Unis sur l'écosystème de l'IA.

À l'inverse, une figure emblématique recule. Bill Gates voit son patrimoine fondre de 40,8 milliards, non pas à cause de mauvaises performances, mais en raison de ses dons colossaux à sa fondation philanthropique. Sa démarche souligne une autre facette de ces patrimoines hors normes détenus par une poignée de milliardaires : la question cruciale de leur redistribution et de leur impact sur la société.

Foire Aux Questions (FAQ)

Selon les données de Bloomberg, le patrimoine cumulé des 500 personnes les plus riches du monde a atteint un record de 11 900 milliards de dollars à la fin de l'année 2025, marquant une augmentation de 2 200 milliards de dollars sur un an.

L'essentiel de la hausse provient de la réévaluation de sa société SpaceX, dont la valorisation a atteint 800 milliards de dollars. Détenant 42% de l'entreprise, sa fortune a bondi de 168 milliards de dollars en une seule journée suite à cette nouvelle estimation. Le potentiel d'une introduction en bourse en 2026 le positionne pour devenir le premier "billionnaire".

L'intelligence artificielle est devenue le principal moteur de la croissance américaine en 2025. Les investissements massifs dans ce secteur ont contribué à hauteur de 1,5 point à la croissance du PIB au deuxième trimestre. Sans ces investissements, la croissance américaine aurait été proche de zéro, créant une économie à deux vitesses dite "en K".