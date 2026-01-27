Après une longue attente depuis le teaser du TGS 2025, les équipes de Playground Games et Turn 10 Studios ont mis fin au suspense. La date de sortie est fixée au 19 mai 2026

. Cette annonce s'accompagne des premières spécifications techniques pour les joueurs PC, un indicateur clé pour anticiper la gourmandise du titre qui s'annonce comme l'un des plus beaux de sa génération.

Pourquoi le Japon a-t-il été choisi comme terrain de jeu ?

L'annonce au Tokyo Game Show n'était pas un hasard. Playground Games a confirmé que le choix de l'archipel nippon répondait à une demande insistante de la communauté depuis des années. Plutôt qu'une réplique exacte, le studio a préféré s'inspirer du pays pour créer un terrain de jeu unique. Don Arceta, le directeur artistique, explique vouloir « capturer l'essence culturelle unique du pays », une ambition déjà palpable à travers les premières images sublimées par un rendu graphique exceptionnel. Le teaser initial s'achevait d'ailleurs sur une vue imprenable du mont Fuji.

Le concepteur principal, Torben Ellert, a souligné le potentiel visuel de ce nouvel environnement. Selon lui, la ville de Tokyo, avec sa « combinaison de verticalité, de verre, d'enseignes lumineuses et de publicités », a permis de créer un espace ultra-dense, inédit dans la série. Il décrit cet environnement comme le plus « radicalement différent et le plus visuellement marquant » jamais conçu pour un jeu Horizon, promettant une expérience de conduite au cœur d'un Japon stylisé mais vivant.

Quel contenu attendre au lancement du jeu ?

Playground Games a joué la carte de la transparence en dévoilant une partie conséquente du contenu. Dès le lancement, pas moins de 550 voitures seront disponibles, bien que certaines soient réservées à des packs DLC. La liste complète des véhicules et le détail des différentes éditions du jeu sont déjà consultables sur le site officiel, permettant aux joueurs de faire leur choix bien en amont.

Trois éditions seront proposées à la précommande : la Standard à 69,99 euros, la Deluxe à 99,99 euros et la Premium à 119,99 euros. Cette dernière offrira non seulement plus de contenu additionnel, mais aussi un accès anticipé de quatre jours, permettant de prendre la route dès le 15 mai 2026. Une stratégie désormais classique pour les grosses sorties du genre.

Quelle est la configuration minimale requise sur PC ?

C'est l'information cruciale pour de nombreux joueurs : le matériel nécessaire pour faire tourner le jeu. Playground Games a publié une première configuration minimale pour profiter de Forza Horizon 6 sur PC. Sans surprise, la marche est plus haute que pour l'opus précédent, confirmant les ambitions graphiques du titre. Un SSD est désormais requis, une norme qui se généralise pour les jeux modernes.

Le studio précise cependant que ces spécificités sont susceptibles d'évoluer et qu'aucun objectif de performance (résolution, framerate) n'est associé à cette configuration d'entrée de gamme. Il faudra patienter pour connaître les configurations recommandées et ultra. Voici le détail de la configuration minimale communiquée :

Système d'exploitation : Windows 10 22H2 ou supérieur

Windows 10 22H2 ou supérieur Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1600 Mémoire vive : 16 Go

16 Go Carte graphique : NVIDIA GTX 1650, AMD RX 6500 XT ou Intel ARC A380/B390

NVIDIA GTX 1650, AMD RX 6500 XT ou Intel ARC A380/B390 DirectX : Version 12

Version 12 Stockage : SSD requis

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand sortira officiellement Forza Horizon 6 ?

La date de sortie officielle de Forza Horizon 6 est fixée au 19 mai 2026. Les détenteurs de l'édition Premium pourront y jouer en accès anticipé dès le 15 mai 2026.

Sur quelles plateformes le jeu sera-t-il disponible ?

Le jeu sera disponible dès son lancement sur PC (Windows) et sur les consoles Xbox Series X|S. Une version pour la PlayStation 5 est également prévue, mais elle arrivera probablement un peu plus tard.

Quel est le prix des différentes éditions ?

Trois éditions sont disponibles en précommande : l'édition Standard à 69,99€, l'édition Deluxe à 99,99€ et l'édition Premium à 119,99€, cette dernière incluant un accès anticipé et du contenu supplémentaire.