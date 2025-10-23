Le portefeuille des fans de streaming continue de souffrir, mais les abonnés Freebox Ultra viennent de recevoir une bouffée d'oxygène. Alors que Disney+ a, comme ses concurrents, de nouveau augmenté ses tarifs début octobre, Free a décidé de faire un geste fort pour ses clients premium.

L'opérateur de Xavier Niel a confirmé qu'il prendrait à sa charge la hausse de prix de l'offre de base, maintenant ainsi sa promesse d'un forfait "tout compris". Une fleur qui ne concerne cependant pas tout le monde.

Qu'est-ce qui change (ou pas) pour les abonnés Freebox Ultra ?

La nouvelle est tombée par mail ce mardi : malgré l'augmentation des tarifs de Disney+, rien ne change pour les détenteurs de la Freebox Ultra qui se contentent de l'offre incluse.

Le forfait "Disney+ Standard avec pub", qui est passé de 5,99 € à 6,99 € par mois, reste offert sans aucun surcoût. C'est donc Free qui absorbe la différence, un geste commercial appréciable pour les abonnés au forfait le plus cher du marché.

Les options sont-elles aussi épargnées ?

Non, et c'est là que le bât blesse pour certains. Si la formule de base reste incluse, Free a confirmé que la hausse des prix décidée par Disney+ sera bien répercutée sur les options payantes, et ce dès le 1er décembre 2025. Concrètement :

Passer au forfait Standard sans publicité coûtera désormais 5 € par mois de plus (contre 4 € auparavant).

coûtera désormais 5 € par mois de plus (contre 4 € auparavant). L'option Premium (4K, 4 écrans) voit son surcoût passer de 8 € à 10 € par mois.

Les abonnés Ultra qui souhaitent une expérience sans publicité devront donc mettre la main à la poche.

Quel sort pour les autres abonnés Free ?

Pour eux, pas de cadeau. Les abonnés aux offres Freebox Pop ou Révolution, qui ne bénéficient pas de l'inclusion de Disney+ dans leur forfait, subiront la hausse des prix plein pot s'ils souhaitent s'abonner au service de streaming.



Cette politique à deux vitesses confirme la stratégie de Free : faire de la Freebox Ultra une offre d'appel premium et ultra-complète, quitte à ce que les autres abonnés paient le prix fort pour les services partenaires. Un moyen de justifier son tarif élevé et de fidéliser sa clientèle la plus lucrative.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette hausse de prix des options Disney+ pour les abonnés Ultra est-elle immédiate ?

Non, Free a précisé que les nouveaux tarifs pour les options "Standard sans pub" et "Premium" s'appliqueront à partir du 1er décembre 2025 pour les abonnés Freebox Ultra.

Comment puis-je modifier mon option Disney+ si je suis abonné Freebox Ultra ?

Vous pouvez gérer vos options directement depuis votre espace abonné Free. Il est possible à tout moment de résilier les options payantes pour revenir à la formule "Standard avec pub" incluse sans surcoût.

Quels sont les nouveaux tarifs de Disney+ pour un abonné qui n'a pas la Freebox Ultra ?

Les nouveaux tarifs standards de Disney+ en France sont de 6,99 €/mois pour la formule avec publicité, 10,99 €/mois pour la formule Standard sans publicité, et 15,99 €/mois pour la formule Premium.