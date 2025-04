Voilà une nouvelle qui devrait faciliter la vie de nombreux consommateurs souhaitant changer de fournisseur d'accès internet. Free vient d'intégrer sa populaire Freebox Pop S à son dispositif de prise en charge des frais de résiliation. Alors que cette aide était déjà disponible pour les offres Freebox Ultra et Révolution Light, son absence sur la Pop constituait une petite anomalie désormais corrigée.

Changez pour la freebox pop l'esprit léger

Le principal obstacle financier lors d'un changement de FAI disparaît donc pour les futurs abonnés Pop S. En couvrant jusqu'à 100 euros des pénalités facturées par votre ancien fournisseur, Free rend sa box d'entrée de gamme (disponible en Fibre comme en ADSL) bien plus accessible. Plus besoin de calculer si l'économie réalisée sur le nouvel abonnement compensera les frais de rupture de contrat : Free s'en charge en partie pour vous.

Une offre alignée et plus compétitive

Pourquoi Free étend-il cette offre maintenant ? Il s'agit vraisemblablement d'une stratégie pour renforcer l'attractivité de la Freebox Pop S, qui est un produit d'appel important pour l'opérateur Iliad. En harmonisant les conditions commerciales avec ses autres Freebox (Ultra et Révolution Light), l'entreprise simplifie son catalogue et se positionne plus agressivement face à la concurrence, où le remboursement des frais de résiliation est une pratique courante. C'est une manière de séduire les clients potentiels qui comparent les offres dans les moindres détails.

Comment obtenir votre remboursement ?

Pour profiter de cette prise en charge, la démarche est classique. Après avoir souscrit votre abonnement Freebox Pop S et reçu la facture finale de votre précédent opérateur indiquant clairement les frais de résiliation, vous devrez transmettre ce document justificatif à Free. L'opérateur créditera alors votre compte du montant correspondant, avec un plafond fixé à 100 euros. N'hésitez pas à consulter les modalités exactes sur le site de Free au moment de la souscription pour activer cette offre de bienvenue.