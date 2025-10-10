Toujours là où on ne l'attend pas, Free prépare sa prochaine offensive. Loin de se reposer sur ses lauriers après le lancement de la Freebox Ultra et d'un VPN mobile gratuit, Xavier Niel a profité d'un événement interne pour esquisser l'avenir de son écosystème.

Le fondateur d'Iliad a confirmé que ses équipes travaillaient sur deux projets matériels d'envergure : un nouveau décodeur TV pour les Freenautes et un produit hardware inédit pour ses abonnés mobiles. Une double annonce qui réaffirme l'ADN de l'opérateur : maîtriser le matériel pour mieux innover.

Un "super Player" pour réinventer l'expérience TV des Freebox ?

La première annonce, et la plus imminente, concerne l'univers Freebox. Xavier Niel a confirmé le développement d'un "super Player", un nouveau boîtier TV attendu par les abonnés depuis plusieurs mois. La particularité de ce futur décodeur ? Il est pensé comme "complètement intégré en soft et en hardware".





Cette déclaration suggère que Free ne se contentera pas de mettre à jour les composants, mais cherche à créer une synergie parfaite entre le matériel et le logiciel. L'objectif est probablement de proposer une expérience utilisateur plus fluide, plus rapide et mieux intégrée à l'écosystème Free, s'éloignant des solutions Android TV plus génériques. Le lancement de ce nouveau Player est prévu "dans les mois à venir", ce qui laisse présager une sortie courant 2026.

Un "produit révolutionnaire" pour les abonnés mobiles ?

L'autre annonce, plus mystérieuse, vise les abonnés Free Mobile. Xavier Niel a évoqué le développement d'un "produit révolutionnaire" purement matériel. Si le fondateur de Free est resté très évasif sur la nature de cet appareil, il a précisé que ce ne serait "pas dans les mois à venir", indiquant un projet à plus long terme.





Les spéculations vont bon train : s'agit-il d'un objet connecté pour la maison ? D'un nouveau type de routeur 5G nomade ? Ou d'un accessoire venant enrichir l'expérience mobile ? Le secret est bien gardé, mais cette annonce montre que Free ne compte pas se limiter aux services et cherche à étendre son empreinte matérielle au-delà de la box internet.

Quelle est la stratégie de Free derrière ces annonces ?

Ces deux projets confirment une philosophie chère à Free : l'innovation passe par la maîtrise de bout en bout, du logiciel au matériel. En développant ses propres appareils, l'opérateur s'assure une indépendance technologique, une plus grande cohérence au sein de son écosystème et la possibilité d'intégrer des fonctionnalités uniques, impossibles à répliquer pour des concurrents qui dépendent de solutions tierces.





C'est une stratégie qui a fait le succès des Freebox depuis plus de 20 ans. En l'étendant désormais de manière plus affirmée au mobile, Xavier Niel montre qu'il n'a pas l'intention de laisser le terrain du hardware aux seuls fabricants de smartphones et qu'il compte bien continuer à "foutre le bordel" dans le paysage des télécoms.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand le nouveau Player Freebox sera-t-il disponible ?

Xavier Niel a évoqué un lancement "dans les mois à venir". Bien qu'aucune date précise n'ait été donnée, cela suggère une commercialisation probable au cours de l'année 2026. Il viendra probablement remplacer les anciens modèles de Player sur les nouvelles offres.

Le "produit révolutionnaire" pour mobile sera-t-il un smartphone ?

C'est très peu probable. Free a toujours affirmé ne pas vouloir se lancer sur le marché ultra-concurrentiel des smartphones. Il est plus vraisemblable qu'il s'agisse d'un objet connecté ou d'un accessoire venant compléter et enrichir l'offre mobile existante, dans la lignée de ce que l'opérateur a fait avec le Pocket Wi-Fi par le passé.

Ces nouveautés entraîneront-elles une hausse des prix des forfaits ?

Il est trop tôt pour le dire, mais Free a historiquement basé sa stratégie sur l'intégration de nouveautés sans surcoût majeur. Le nouveau Player TV sera certainement inclus dans les offres Freebox haut de gamme. Pour le produit mobile, tout dépendra de sa nature et de son positionnement, mais on peut imaginer qu'il sera proposé comme une option ou un avantage pour les abonnés au forfait 5G.