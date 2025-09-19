Fidèle à sa réputation de "trublion des télécoms", Free vient de lancer une offre qui secoue une nouvelle fois le marché : l'intégration d'un service de VPN gratuit, baptisé mVPN, directement dans ses principaux forfaits mobiles.

Présenté comme un outil simple pour "rendre du pouvoir d'achat aux Français" et sécuriser leur navigation, ce service a un effet secondaire bien plus explosif : il permet de contourner les blocages de sites internet imposés par la loi française, une réalité confirmée et même encouragée à demi-mot par Xavier Niel lui-même.

Comment marche ce VPN « conçu par Free » ?

Le mVPN impressionne par sa simplicité désarmante. À la différence des autres services qui requièrent l'installation d'une application externe et un abonnement payant, le VPN sans frais de Free peut être activé en un simple clic via l'espace personnel de l'abonné.

Inséré dans le réseau mobile de l'opérateur, il assure un e de bout en bout et une défense contre les contenus malveillants. Actuellement, le trafic est dirigé à travers des serveurs situés en Italie ou aux Pays-Bas. Le service opère sur des périodes de 12 heures, après quoi la connexion redevient locale de manière automatique, sans aucune restriction de données.

Oui — Xavier Niel (@Xavier75) September 16, 2025

Pourquoi cette offre gratuite est-elle si perturbante ?

En offrant un VPN accessible et sans frais, Xavier Niel continue de suivre sa tradition historique de rendre la technologie plus démocratique. Bien que plus de 40% des Français aient déjà fait usage d'un VPN, le prix et la complexité demeuraient des obstacles pour un grand nombre d'entre eux. Free brise ces barrières et métamorphose un service de niche en une alternative accessible au grand public.

C'est une offensive directe contre le modèle économique des fournisseurs de VPN établis, tout en véhiculant un message puissant sur la perspective de l'opérateur : l'accès à un internet plus libre et confidentiel ne devrait pas être considéré comme un privilège.

Pourquoi cette proposition est-elle une véritable secousse dans le domaine politique et social ?

C'est là que le bât blesse. En faisant transiter la connexion de ses abonnés par l'étranger, Free leur offre un moyen simple et efficace de contourner les blocages mis en place par les autorités françaises, notamment ceux de l'ARCOM.

La cible implicite mais évidente : les sites pornographiques comme Pornhub, qui ont bloqué leur accès depuis la France pour ne pas se soumettre à l'obligation de vérification de l'âge. Interrogé sur X (anciennement Twitter), Xavier Niel a confirmé d'un laconique "Oui" qu'il était possible d'accéder aux "sites de pétanque". Cette provocation a déclenché l'ire des associations de protection de l'enfance, comme E-enfance, qui dénoncent une décision motivée par "l'appât du lucre" au détriment de la sécurité des mineurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les forfaits Free concernés par le mVPN gratuit ?

Le service mVPN est inclus sans surcoût pour les abonnés au forfait 5G Free et à la Série Free. Les abonnés au forfait à 2 euros ne sont, pour le moment, pas éligibles à cette nouvelle fonctionnalité.

Ce VPN permet-il de choisir sa localisation ?

Actuellement, les serveurs de sortie sont situés en Italie et aux Pays-Bas, sans possibilité de choix pour l'utilisateur. Cependant, Free a annoncé que la sélection du pays de sortie serait une fonctionnalité ajoutée prochainement, ce qui élargira encore les possibilités de contournement de géoblocage.

L'utilisation de ce VPN pour accéder à des sites bloqués est-elle légale ?

L'usage d'un VPN est parfaitement légal en France. Cependant, l'utiliser pour contourner une mesure légale de blocage place l'utilisateur dans une zone grise. Free fournit l'outil, mais ne peut officiellement pas encourager son usage à des fins illicites. La polémique porte surtout sur la responsabilité morale d'un opérateur qui facilite activement le contournement de la loi qu'il est lui-même tenu d'appliquer.