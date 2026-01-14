C'est un changement de politique silencieux mais radical qui frappe les abonnés les plus fidèles de Free. Depuis décembre 2025, l'opérateur a cessé de remplacer les Player Devialet défectueux pour les clients qui en sont propriétaires. Une rupture brutale avec une politique de SAV jusqu'alors très généreuse, qui met en lumière la fragilité des investissements matériels haut de gamme dans l'univers des télécoms.

Quelle était la promesse initiale de la Freebox Delta ?

Lancée en 2018, la Freebox Delta incarnait une montée en gamme claire pour l'opérateur. Son lecteur, fruit d'un partenariat prestigieux avec Devialet, était bien plus qu'un simple décodeur : une enceinte connectée haut de gamme proposée à l'achat pour 480 euros. Ce modèle de propriété était inédit et suggérait un investissement durable, à l'opposé de la location traditionnelle.

ℹ️ Information Freebox Devialet



Depuis décembre, Free ne plus assurer l’échange en cas de panne des Freebox Devialet achetées !



Seules les Devialet en location sont prises en charge en cas de panne.



Merci @LeoSchlegel pour l’info ! pic.twitter.com/Deo5FTmh8Q — Tiino-X83 (@TiinoX83) January 10, 2026

Durant des années, Free a conforté cette image en échangeant les appareils défectueux bien au-delà de la garantie légale de 24 mois. C'était un argument de poids, une promesse de durabilité qui justifiait le prix élevé et fidélisait une clientèle particulièrement exigeante.

Pourquoi ce changement de cap soudain ?

La fin de l'année 2025 a marqué une rupture. Selon des informations concordantes, la consigne est désormais claire : plus aucun échange pour le Player Devialet acheté. La raison invoquée en interne, notamment par des conseillers Free Proxi, est pragmatique : l'arrêt de la fabrication de l'appareil et la raréfaction des pièces de rechange rendent le support matériel intenable.

Seuls les clients ayant opté pour la location à 6,99 € par mois continuent de bénéficier d'un remplacement, transformant leur choix en une véritable assurance pérenne. Pour les autres, la porte du service après-vente matériel s'est refermée, sans alternative directe proposée par l'opérateur.

Quelles conséquences pour les abonnés et l'image de Free ?

Pour les milliers d'abonnés propriétaires, les conséquences sont inquitantes : en cas de panne, ils doivent se tourner vers des alternatives comme une Apple TV ou des applications sur Smart TV, perdant au passage l'intégration et la qualité audio qui faisaient la force de leur équipement. C'est une véritable régression fonctionnelle.

Symboliquement, la décision touche au cœur les clients les plus engagés, ceux qui ont investi des centaines d'euros dans l'écosystème Free. Elle acte aussi un glissement stratégique majeur : le matériel n'est plus au centre de la proposition de valeur, même pour le premium. La Freebox Delta devient un héritage, pas un produit d'avenir.

Foire Aux Questions (FAQ)

Mon Player Devialet acheté est en panne, que puis-je faire ?

Malheureusement, Free ne procède plus à son échange. L'opérateur vous orientera vers des solutions alternatives comme l'utilisation des applications Free TV sur d'autres appareils (Smart TV, Apple TV) ou la migration vers une offre plus récente comme la Freebox Ultra.

Cette décision concerne-t-elle aussi les Player Devialet en location ?

Non. Les abonnés qui louent leur Player Devialet pour 6,99 € par mois continuent de bénéficier d'un service d'échange standard en cas de dysfonctionnement matériel. La location est désormais la seule option couverte par le SAV à long terme.