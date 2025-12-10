C’est l’histoire d’une idée devenue réalité. Parti d'un simple concept de design publié sur les réseaux sociaux il y a près de deux ans par le créatif français "Powlisher", le projet d'une refonte de Freebox OS a pris vie grâce à l'intervention du développeur Hugo Hérisson (HG07H). Ensemble, ils ont créé "Freebox OS Ultra Dashboard", un projet fonctionnel qui ne remplace pas le système de Free, mais propose une nouvelle porte d'entrée exploitant l'API officielle. Cette initiative est compatible avec les Freebox Ultra, Pop et Delta.

Qu'apporte concrètement ce nouveau tableau de bord ?

Loin d’être un simple gadget esthétique, Ultra Dashboard repense fondamentalement l’expérience utilisateur. L'objectif est de briser la structure cloisonnée du système actuel pour proposer un tableau de bord unifié et dynamique, inspiré de solutions comme Home Assistant. Fini les clics à répétition pour trouver une information : tout est regroupé sur une seule page, mise à jour en temps réel, pour une vision globale et immédiate de l'état de votre réseau.

Remember le concept Freebox OS que j'avais posté ? Il est devenu réel ?



Je vous présente la Bêta de Freebox OS Ultra.

? https://t.co/5bDmdG9V37



Gros big up à Hugo pour le taff de zinzin.

Vos retours en reply/DM ?#FreeboxOS #FreeboxUltra https://t.co/5ltB3o3xVO pic.twitter.com/nSlrM0cxAF — Powlisher (@powl_d) December 7, 2025

Cette nouvelle interface donne accès à une multitude de fonctionnalités de manière bien plus intuitive. Parmi elles, on retrouve les courbes de débit et l'historique de la bande passante, la liste des appareils connectés, la gestion du Wi-Fi (avec génération de QR Code et gestion de listes noires), mais aussi le contrôle des machines virtuelles, des téléchargements et même du contrôle parental. Le tout servi par un design sobre et moderne.

Comment installer ce dashboard et est-ce à la portée de tous ?

Il faut le préciser d'emblée : ce projet s'adresse à un public averti. L'installation ne se résume pas à cliquer sur un fichier exécutable. Elle requiert des prérequis techniques, notamment l'installation de Node.js sur son ordinateur et une certaine aisance avec les commandes en terminal (via Git ou PowerShell) pour cloner le projet depuis GitHub et installer ses dépendances. Toute la procédure est cependant clairement détaillée par les créateurs.

Hello les Freenautes !



J'ai retravaillé le design de Freebox OS (Home)

En m'appuyant de vos retours utilisateurs, j'ai eu l'occasion d'échanger sur discord ou dans mes DM.



Vous en pensez quoi ?



Voir les détails des composants en dessous ⬇️#FreeboxOS #FreeboxUltra pic.twitter.com/ZgeIgAqjGM — Powlisher (@powl_d) February 5, 2024

Par ailleurs, cette alternative à Freebox OS ne fonctionne pour l'instant qu'en réseau local, il n'est donc pas possible de piloter sa box à distance avec cet outil. Il est aussi important de noter qu'il s'agit d'une version bêta, susceptible de contenir des bugs. La prudence est donc de mise, même si le projet évolue rapidement et activement.

Quel est l'avenir de ce projet et quelle est la position de Free ?

Le projet est entièrement open source sous licence MIT, ce qui signifie que son code est accessible à tous sur GitHub. N'importe qui peut donc vérifier son fonctionnement, y contribuer ou s'en inspirer. Cette transparence, initiée par le designer et concrétisée par le développeur, est un gage de confiance pour la communauté des utilisateurs avancés de Free.

Il y a une branche pour delta / pop sur le repo si tu veux test https://t.co/icjFoU0Ejp — Powlisher (@powl_d) December 8, 2025

Le plus intéressant reste peut-être à venir. Hugo Hérisson, le développeur, a indiqué être désormais en contact direct avec le responsable de Freebox OS chez Free. Si rien n'indique une intégration officielle, cette passerelle pourrait permettre à l'opérateur de s'inspirer de ces excellentes idées pour de futures améliorations officielles de son système d'exploitation. Une reconnaissance qui souligne la qualité du travail accompli par ces deux passionnés.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les modèles de Freebox compatibles avec Ultra Dashboard ?

Le projet est principalement développé pour la Freebox Ultra, mais ses créateurs assurent également une compatibilité avec les Freebox Pop et Freebox Delta.

Est-ce que l'installation de ce dashboard modifie ou remplace l'interface officielle de ma Freebox ?

Absolument pas. Freebox OS Ultra Dashboard est une interface web alternative qui se connecte à votre box via son API. L'interface d'origine reste totalement intacte et accessible comme d'habitude. Il s'agit d'une "porte d'entrée" supplémentaire et non d'un remplacement.

Le projet est-il sécurisé ?

Le projet est open source, ce qui permet à la communauté de vérifier le code source pour s'assurer qu'il n'y a pas de comportement malveillant. Cependant, il s'agit d'une version bêta, il est donc recommandé de l'utiliser avec prudence et en connaissance de cause, surtout dans un environnement sensible.