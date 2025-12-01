La Chine franchit une nouvelle étape dans sa quête d'autonomie technologique avec la Fuxi A0, une carte graphique développée par Xiang Dixian. Prête pour la production de masse, cette puce gravée en 5 nm s'appuie sur une architecture d'Imagination Technologies et intègre des fonctionnalités modernes comme le ray tracing, visant d'abord le marché professionnel et industriel en partenariat avec Lenovo.

Dans un contexte de tensions technologiques, le développement d'un écosystème national de puces est une priorité absolue pour Pékin. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la société Xiang Dixian, qui a profité du salon ICCAD-Expo pour dévoiler sa nouvelle création, la Fuxi A0.

Cette carte graphique, désormais prête pour la production en série, ne sort pas de nulle part et s'appuie sur un partenariat technologique clé avec le britannique Imagination Technologies.

Une architecture moderne signée Imagination Technologies

La nouvelle puce Fuxi A0, développée par Xiang Dixian, ne part pas d'une feuille blanche. Elle s'appuie sur une propriété intellectuelle de pointe, l'architecture DXD d'Imagination Technologies, une entreprise bien connue dans le secteur.

C'est la première fois que cette architecture est produite en masse, et le GPU bénéficie d'une finesse de gravure de 5 nm, le plaçant au niveau des productions les plus récentes.

Grâce à cette base solide, le Fuxi A0 promet des performances de rendu plus que doublées par rapport à la génération précédente du constructeur. Il intègre des technologies graphiques de nouvelle génération comme le ray tracing et la super-résolution.

Les spécifications évoquent une puissance de calcul pouvant atteindre 160 TFLOPs et 12 Go de mémoire embarquée, des chiffres ambitieux sur le papier.

Entre promesses gaming et réalité industrielle

Lors de sa présentation, Xiang Dixian a mis en avant les capacités de sa puce dans le domaine du jeu vidéo. Une démonstration du très attendu Black Myth: Wukong a été montrée, tournant à environ 35 images par seconde dans une scène complexe.

Cette annonce visait clairement à positionner le Fuxi A0 comme un concurrent potentiel face aux cartes graphiques étrangères bien établies.

Cependant, le véritable cœur de la démonstration était ailleurs. Un partenariat stratégique avec Lenovo New Vision a été mis en lumière, utilisant le GPU Fuxi A0 pour faire tourner le moteur de rendu 3D Z-Engine.

Cette plateforme est dédiée aux applications industrielles lourdes comme les jumeaux numériques, la planification urbaine ou la surveillance d'usines, bien loin du gaming grand public.

Quelle place sur l'échiquier mondial des GPU ?

Malgré ses atouts, le Fuxi A0 présente certaines limites techniques notables pour le marché du jeu vidéo. Il supporte des API graphiques comme Vulkan 1.3 ou OpenGL 4.6, mais fait l'impasse sur DirectX 12, un standard quasi incontournable pour les titres récents. Cela confirme son orientation première vers les stations de travail et les applications professionnelles.

Prêt pour la production de masse, le Fuxi A0 représente une étape clé pour l'écosystème technologique chinois. En collaborant avec des partenaires comme Lenovo, Xiang Dixian contribue à bâtir une filière graphique locale robuste.

Si la puce ne viendra pas bousculer le duopole AMD/NVIDIA à court terme, elle témoigne de la montée en puissance progressive de la Chine dans la course aux semi-conducteurs.