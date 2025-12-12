Alors que la première bague connectée de Samsung a suscité un vif intérêt lors de sa sortie, son successeur semble compromis pour le début d'année 2026.

Entre des ventes qui peinent à se maintenir et un conflit de brevets majeur avec le leader historique du marché, le géant coréen revoit sa copie.

Lorsqu’elle a débarqué sur le marché en juillet 2024, la Galaxy Ring portait sur ses épaules les immenses espoirs de la tech grand public. Samsung investissait alors un segment de niche avec la ferme intention de le démocratiser.

Pourtant, un an et demi plus tard, le silence radio est de mise concernant une éventuelle suite, et les perspectives d'une annonce lors du prochain événement Galaxy Unpacked s'éloignent considérablement.

Une stratégie à l'arrêt face au marché

Les rapports provenant de l'industrie coréenne sont formels : il ne faut pas s'attendre à voir la seconde itération du bijou connecté Galaxy Ring aux côtés des futurs smartphones de la marque début 2026.

L'entreprise serait en pleine phase de réévaluation stratégique, cherchant à comprendre pourquoi l'engouement initial s'est essoufflé si rapidement. Les ventes, bien que correctes au lancement, n'ont pas maintenu la dynamique espérée sur la durée.

Plutôt que de précipiter une sortie matérielle mineure, le constructeur préfère temporiser. L'absence de nouvelles déclinaisons ou de coloris en 2025 témoigne de cette prudence.

La priorité semble désormais donnée aux montres connectées, segment où la marque excelle, laissant la bague dans une sorte de limbes technologiques en attendant une proposition de valeur plus convaincante, peut-être liée à la réalité étendue.

La bataille des brevets avec Oura

Au-delà des questions commerciales, un frein bien plus concret bloque les ambitions du fabricant : la guerre ouverte déclarée par Oura. Le pionnier finlandais de la bague intelligente a porté plainte auprès de la Commission du commerce international (ITC), accusant son rival d'avoir violé plusieurs de ses brevets historiques.

Cette offensive juridique vise explicitement à faire interdire la vente des produits concurrents sur le sol américain.

La riposte ne s'est pas fait attendre, Samsung contre-attaquant sur le terrain des algorithmes de santé et de la gestion énergétique. Ce climat d'incertitude légale, où chaque fonctionnalité devient un potentiel terrain miné, incite logiquement à la prudence.

Il serait risqué de lancer un nouveau produit mondial tant que l'horizon judiciaire ne s'est pas éclairci entre les deux acteurs majeurs du secteur.

Vers un report durable ou une refonte ?

Si l'annulation pure et simple de la gamme n'est pas à l'ordre du jour, le calendrier, lui, est totalement bouleversé. Les analystes s'accordent à dire que la marque ne reviendra pas sur ce créneau sans une véritable rupture technologique.

L'idée serait de ne pas se contenter d'un simple tracker de santé passif, mais d'intégrer l'objet dans un écosystème plus large.

En attendant, les consommateurs devront prendre leur mal en patience. Le constructeur sud-coréen semble avoir choisi la voie de la raison : consolider ses acquis et résoudre ses litiges avant de tenter un nouveau coup de poker.

L'année 2026 pourrait donc être une année blanche pour l'anneau connecté de la marque, laissant le champ libre à ses concurrents pour encore quelques mois.