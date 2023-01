Ce n'est pas encore une officialisation en bonne et due forme de la part de Samsung, mais son site pour la Colombie a brièvement publié une date pour son prochain événement Galaxy Unpacked. Il sera l'occasion de dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones Galaxy S23.

Cette présentation attendue aura lieu le 1er février prochain, en rappelant que la série Galaxy S22 de l'année dernière avait été dévoilée le 9 février 2022, avec une commercialisation le 25 février pour le Galaxy S22 Ultra et le 11 mars pour les Galaxy S22 et Galaxy S22+.

Sur la page éphémère du site de Samsung pour la Colombie, une image publiée en guise de teasing a montré le design pour trois capteurs photo alignés à l'arrière sans bloc dédié, avec des feuilles et du lilas qui font référence à de nouvelles finitions.

Avec de la RAM LPDDR5X à jusqu'à 8,5 Gbit/s

Pour le Galaxy S23 Ultra, un capteur photo de 200 mégapixels avec stabilisation optique devrait être de la partie. Il prendrait ainsi la suite d'un capteur photo de 108 mégapixels qui était présent sur les deux dernières versions de ce smartphone premium.

La série Galaxy S23 devrait en outre bénéficier d'une version spéciale du SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, en soulignant que Samsung a annoncé en octobre dernier de la RAM LPDDR5X avec des vitesses de transfert de jusqu'à 8,5 Gbit/s. Elle a été validée pour une utilisation sur les plateformes mobiles Snapdragon.

Une annonce récente de Qualcomm concerne par ailleurs Snapdragon Satellite, pour une solution satellitaire pouvant prendre en charge la messagerie bidirectionnelle avec des smartphones haut de gamme équipés du Snapdragon 8 Gen 2 (système Snapdragon 5G Modem-RF) et via la constellation de satellites Iridium.

Un lancement le 9 février ?

Il y a déjà eu plusieurs fuites concernant la nouvelle série Galaxy S23 de Samsung, dont des modèles avec une capacité de stockage de base de 256 Go, des batteries de 3900 mAh, 4700 mAh et 5000 mAh pour respectivement le Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra.

Alors que le Galaxy S23 devrait se contenter d'une charge rapide de 25 W en filaire, elle serait de 45 W pour les Galaxy S23+ et S23 Ultra, ce qui reste dans la lignée de la série Galaxy S22.

Pre-register to get Galaxy Buds2 Pro pic.twitter.com/z9CfQOnc8c — SnoopyTech (@_snoopytech_) January 7, 2023

À en croire une autre publication repérée cette fois-ci sur le site de Samsung pour l'Estonie, les écouteurs TWS Galaxy Buds2 Pro seront offerts dans le cadre de l'offre de précommande avec le Galaxy S23 jusqu'au 8 février. Cela laisse supposer un lancement dès le 9 février.