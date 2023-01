Samsung vient de donner rendez-vous pour le 1er février prochain. Lors de son événement Galaxy Unpacked 2023, la marque va présenter sa nouvelle série de smartphones Galaxy S23. Coutumier du fait, le site WinFuture profite de cette annonce pour publier des images officielles du Galaxy S23.

Ce sont des images de presse de Samsung (et rendus) qui concernent le Galaxy S23 dans sa version de base, sachant qu'il y aura également un Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra pour lesquels il y a déjà eu d'autres fuites d'images marketing.

Les images pour le Galaxy S23 confirment plusieurs rumeurs et valident certains rendus qui avaient été pour leur part imaginés sur la base d'informations officieuses.

Légère évolution pour un design affiné

L'évolution esthétique du Galaxy S23 par rapport au Galaxy S22 sera donc à la marge, si ce n'est pour l'apparence du " bloc " photo arrière et la manière d'intégrer les trois capteurs photo. Plus de bosse via la fusion du bloc photo avec le cadre. Les capteurs photo sont mieux individualisés les uns des autres.

Le cadre du Galaxy S23 ressemble au cadre métallique de la génération précédente, avec une finition en verre mat à l'arrière.

Quatre couleurs différentes aux dénominations très sophistiquées seront proposées : Phantom Black (noir), Botanic Green (vert), Mystic Lilac (rose / violet) et Cotton Flower (blanc).

Des caractéristiques techniques à confirmer

Pour ce petit avant-goût du Galaxy S23, WinFuture souligne ne pas encore disposer de données fiables sur les caractéristiques techniques du Galaxy S23, si ce n'est au sujet d'un écran OLED de 6,11 pouces avec une définition FHD étirée.

Y compris en Europe, le smartphone Galaxy S23 serait en outre bel et bien animé par une version légèrement plus rapide de la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm.