Sorti depuis peu, le Fold 7 montre chez certains utilisateurs des marques d’usure anormales sans chocs ni maltraitance. Les photos et témoignages pointent des zones sensibles, notamment autour du capteur d’empreintes intégré au bouton latéral. L’écran et la charnière semblent tenir bon ; c’est l’aspect cosmétique qui flanche.

Ce que montrent les retours terrain

Sur les premiers clichés partagés, la peinture s’écaille autour du bouton latéral et du bord du cadre, parfois dès les premières semaines.

Les cas rapportés ne semblent pas liés à un coloris précis : bleu, noir… même combat. Les utilisateurs assurent n’avoir ni fait tomber l’appareil, ni mélangé clés et smartphone dans la même poche. De quoi interroger la robustesse de la finition anodisée, alors même que la structure globale du Fold 7 est réputée plus solide que par le passé.

La piste électrique… mais pas seulement

L’an dernier, pour le Fold 6, Samsung évoquait des chargeurs tiers mal mis à la terre : de légers courants de fuite pourraient altérer l’anodisation du métal et provoquer un décollement de la couche de peinture.

Sauf que des propriétaires de Fold 7 affirment n’utiliser que le bloc officiel 25 W, ce qui fragilise cette explication unique. Deux hypothèses émergent alors : cohabitation de cas électriques isolés et, en parallèle, lot(s) de finition moins bien traités en usine. Rien de confirmé, puisque la marque ne s’est pas encore prononcée.

Que faire en attendant une réponse claire ?

En attendant, le bon sens dicte de ménager l’aluminium : privilégier les chargeurs officiels, éviter les blocs rapides douteux et surveiller les zones sensibles (bouton, port USB-C, bordures).

L’usage d’une coque peut masquer les éclats naissants, sans régler la cause. Et en cas d’aggravation, documenter le problème avec photos datées avant de contacter le support.

Utiliser un chargeur certifié, de préférence officiel.

Photographier toute évolution et solliciter l’assistance Samsung.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le problème touche-t-il toutes les couleurs du Fold 7 ?

Les retours partagés ne pointent pas un coloris unique. Des unités bleues et noires sont concernées, ce qui laisse penser à un souci de finition global plutôt qu’à une teinte isolée.

La garantie peut-elle couvrir la peinture qui s’écaille ?

Samsung n’a pas encore communiqué pour le Fold 7. Sur le Fold 6, la marque renvoyait parfois vers l’usage de chargeurs non officiels. Conservez vos preuves d’achat, vos photos et contactez le SAV pour un examen au cas par cas.

Est-ce un risque pour la solidité du téléphone ?

Les témoignages décrivent surtout un défaut esthétique. La structure et la charnière ne sont pas spécialement mises en cause. Reste que sur un appareil premium, l’apparence compte — et c’est précisément ce qui fait grincer des dents.