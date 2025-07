Des gants révolutionnaires, conçus par des chercheurs de l'Université Nottingham Trent (NTU) en Angleterre, promettent de changer la vie de milliers de personnes sourdaveugles (mot qui désigne une personne malvoyante-sourde, malentendante-aveugle, malentendante-malvoyante,...). Pour la toute première fois, il leur sera en effet possible de suivre des conversations en direct, une avancée majeure rendue possible par l'intégration de l'intelligence artificielle et des textiles intelligents.

La voix transformée en braille tactile

Le fonctionnement de ces gants est ingénieux. Un système d'intelligence artificielle analyse et interprète les conversations parlées en temps réel. Cette analyse est ensuite transformée en un langage compréhensible par le porteur via de minuscules actionneurs haptiques intégrés dans les doigts des gants. Ces actionneurs, situés sous les jointures de l'index et de l'annulaire, vibrent de manière similaire aux points en relief de l'alphabet braille. Ils peuvent moduler leurs vibrations en fréquence, amplitude et durée, offrant une multitude de possibilités de communication.

Crédits : Nottingham Trent University

Au-delà du braille : un monde de sensations

Mais ces gants ne se limitent pas à la traduction de conversations. Leur polyvalence est surprenante. En plus d'émuler le braille, ils pourraient aussi indiquer des directions, signaler des notifications téléphoniques ou déclencher des alarmes. Imaginez recevoir une alerte incendie ou le signal d'une sonnette de porte directement sur vos doigts. Mieux encore, ils pourraient même offrir des interprétations de musique ou d'éléments d'art visuel, ouvrant un accès inédit à la culture pour les personnes sourdaveugles.

Un impact mondial sur la communauté sourdaveugle

L'impact de cette technologie est potentiellement immense. Selon l'association caritative Sense, on estime à 15 millions le nombre de personnes atteintes de sourd-cécité sévère dans le monde. Au Royaume-Uni seulement, ce chiffre atteint 450 000, dont près de 24 000 jeunes de 0 à 19 ans, dont beaucoup sont sourdaveugles de naissance. Le Dr Theo Hughes-Riley, de l'Advanced Textiles Research Group (ATRG) de la NTU, souligne : "Des milliers de personnes nées sourdaveugles pourraient, pour la toute première fois, être capables de comprendre des conversations en direct grâce au développement de cette nouvelle technologie." Cela inclut les interactions quotidiennes, les annonces dans les lieux publics comme les gares, ou même la simple appréciation de la musique.

Une communication accessible à tous

Malindu Ehelagasthenna, chercheur dont le doctorat fait partie de l'étude sur le prototype, a initialement suggéré l'utilisation de l'haptique intégrée dans les textiles à des fins d'assistance. Il explique que le système pourrait également aider les personnes malvoyantes et malentendantes, en plus des personnes entièrement sourdaveugles. Cette technologie a un potentiel énorme pour enrichir la vie de milliers de personnes sous-représentées à travers le monde, en facilitant la communication, l'accès à l'information et l'orientation dans leur environnement. Ce prototype de gant intelligent, dont les recherches ont été détaillées le 15 mars 2024 lors de la Conférence internationale sur les défis, opportunités, innovations et applications des textiles électroniques, ouvre la voie à un avenir plus inclusif.