Le constructeur General Motors a fait le choix de mettre fin au service Cruise de véhicules autonomes circulant dans plusieurs villes américaines pour proposer des services de taxi sans conducteur.

Pionnier dans le domaine avec Waymo (Google), GM a aussi essuyé les plâtres des débuts de cette technologie qui pourrait devenir indispensable dans quelques années mais qui lui cause surtout bien des soucis.

Très gourmande en ressources pour fournir un service avec la qualité attendue, l'activité Cruise est déficitaire et ne semble pas pouvoir trouver de point d'équilibre à court ou moyen terme.

Un service coûteux et compliqué à gérer

Son histoire a également été marquée par des incidents réguliers, allant du concert de klaxons en pleine nuit dans un dépôt à la cible des protestations contre la place écrasante de la voiture (pas forcément autonome) dans les grandes agglomérations en allant jusqu'aux accidents essentiellement matériels, les réactions prudentes du véhicule autonome pouvant surprendre les automobilistes, mais parfois aussi mortels.

L'accident survenu fin 2023 durant lequel un véhicule Cruise a roulé sur une personne au sol déjà percutée précédemment par un automobiliste a été le cas de trop dans la liste des incidents scrutés par les autorités de réglementation.

General Motors avait déjà suspendu son service et resserré la surveillance de sa filiale pour tenter de renforcer la sécurité mais le constructeur a finalement pris la décision de tout stopper, invoquant de nouvelles priorités de financement dans les systèmes ADAS (assistance avancée à la conduite) et un marché "de plus en plus concurrentiel".

Une concurrence qui va vite se densifier

Waymo est un concurrent historique qui poursuit son expansion aux Etats-Unis mais de nouveaux acteurs s'apprêtent à débarquer, et pas des moindres. Amazon soutient la firme Zoox qui prépare son arrivée à San Francisco et Los Angeles tandis que Tesla a annoncé une stratégie de robotaxis avec le Cybercab et le Robovan qui, si elle est encore peu documentée, pourrait profiter du rapprochement entre Elon Musk et Donald Trump à l'occasion de la campagne présidentielle américaine.

General Motors indique être toujours engagé dans la conduite autonome mais sous d'autres formes. Le coût du maintien de Cruise et les tracasseries réglementaires à chaque incident auront eu raison de son ambition dans les robotaxis.