La récente mise à jour Windows 11 24H2 d'août 2025, pourtant cruciale pour la sécurité, est soupçonnée de provoquer la corruption de données et de faire disparaître certains disques SSD et HDD. Des utilisateurs rapportent ainsi des défaillances lors d'opérations d'écriture intenses, avec des symptômes qui perdurent au delà du redémarrage. Ce problème, qui rappelle des failles antérieures, soulève de vives inquiétudes quant à la fiabilité du système, Microsoft n'ayant pas encore apporté de solution définitive.