Blue Origin fixe le lancement de son puissant lanceur New Glenn pour envoyer les sondes martiennes ESCAPADE au 29 septembre. La deuxième mission du lanceur lourd sera importante pour démontrer son savoir-faire face à SpaceX.
Gemini a semble-t-il traversé une mauvaise passe. Des utilisateurs ont rapporté des messages où l'IA se dénigre. Un bug serait à l'origine de ce comportement.
La récente mise à jour Windows 11 24H2 d'août 2025, pourtant cruciale pour la sécurité, est soupçonnée de provoquer la corruption de données et de faire disparaître certains disques SSD et HDD. Des utilisateurs rapportent ainsi des défaillances lors d'opérations d'écriture intenses, avec des symptômes qui perdurent au delà du redémarrage. Ce problème, qui rappelle des failles antérieures, soulève de vives inquiétudes quant à la fiabilité du système, Microsoft n'ayant pas encore apporté de solution définitive.
À peine rendu obligatoire par l'Europe, le port USB-C pourrait déjà être sur la sellette. Selon un responsable de Honor, l'avenir appartient à la recharge sans fil. Une fois que cette technologie égalera la charge filaire en performance et en simplicité, les ports physiques disparaîtront complètement de nos smartphones.
Le gouvernement français dévoile Grist, une solution en ligne gratuite et open source combinant tableur et base de données. Déjà adopté par l'administration, cet outil hébergé en France promet une gestion des données plus sécurisée, collaborative et sans erreurs, offrant une alternative performante aux géants comme Excel ou Google Sheets, pour les particuliers comme les professionnels.
Kodak, l'icône de la photographie âgée de 133 ans, a annoncé avoir des doutes sur sa survie. Écrasée par une dette de 500 millions de dollars, l'entreprise envisage une solution radicale pour se sauver : mettre fin au régime de retraite de ses employés. Comment le pionnier de l'argentique en est-il arrivé là ?
L'arrêt programmé du réseau 2G en 2026 inquiète de nombreux professionnels. Près de 8 millions d'appareils, dont des ascenseurs et des systèmes de téléassistance, pourraient devenir inopérants. Face à un calendrier jugé trop court et des coûts élevés, les acteurs du secteur tirent la sonnette d'alarme. Sommes-nous au bord d'une rupture de services critiques ?
Sam Altman, PDG d’OpenAI, met en garde contre la montée fulgurante de l’intelligence artificielle en Chine. Selon lui, Washington sous-évalue sérieusement les avancées chinoises, avec des risques économiques et sécuritaires.
La Cour fédérale de justice allemande a ravivé une affaire juridique majeure, interrogeant la légalité des bloqueurs de publicité. Ces outils, accusés de violer le droit d'auteur en modifiant l'affichage des sites web, pourraient se voir bannis. Un tel verdict créerait un précédent lourd de conséquences pour la confidentialité et la liberté des internautes, bien au-delà des frontières allemandes, touchant potentiellement toute l'Europe.
Le modèle Polestar 3 vient de franchir une étape majeure en battant un record mondial d’autonomie avec 935 km parcourus sur une seule charge. Ce SUV électrique premium montre une efficacité énergétique exceptionnelle et offre une réponse claire aux doutes sur la portée réelle des véhicules électriques.
