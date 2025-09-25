La guerre des prix de l'intelligence artificielle est officiellement lancée, et le champ de bataille se déplace vers les pays émergents. Google vient d'annoncer l'expansion de son nouvel abonnement, Google AI Plus, à plus de 40 nouveaux pays en Afrique et en Asie.

Cette offre, bien plus accessible que les forfaits premium habituels, est une réponse tactique et rapide à l'offensive similaire menée par son grand rival, OpenAI, avec son offre "ChatGPT Go".

Que contient cette nouvelle offre "Google AI Plus" ?

Pour un tarif avoisinant les 5 dollars par mois (avec des promotions de lancement dans certains pays), Google met un pied dans la porte des marchés où un abonnement à 20 dollars est tout simplement inenvisageable. L'offre Google AI Plus n'est pas au rabais pour autant et inclut l'accès à l'essentiel de l'écosystème IA de la firme :





Un accès étendu à Gemini 2.5 Pro , le modèle le plus avancé de Google.

, le modèle le plus avancé de Google. Des limites plus élevées pour la génération d'images avec le modèle "Nano Banana".

L'utilisation de Veo 3 Fast, le modèle de génération vidéo, directement dans Gemini.

Veo 3 Fast, le modèle de génération vidéo, directement dans Gemini. L'intégration de l'IA dans la suite Workspace (Gmail, Docs, Sheets).

(Gmail, Docs, Sheets). 200 Go de stockage cloud.

Cerise sur le gâteau, l'ensemble de ces avantages peut être partagé avec cinq autres membres de la famille, renforçant l'attractivité de l'offre.

Pourquoi Google lance-t-il cette offensive maintenant ?

Le timing de cette annonce n'a rien d'un hasard. Elle intervient quelques jours seulement après qu'OpenAI a lui-même lancé son forfait "ChatGPT Go", une offre à moins de 5 dollars visant précisément les mêmes marchés, comme l'Indonésie.

Google refuse de laisser son concurrent s'implanter seul sur ces territoires à forte croissance. La stratégie est claire : rendre l'IA accessible au plus grand nombre pour fidéliser des millions de futurs utilisateurs et imposer son écosystème.

Google AI Plus is now available in 40+ countries ?



Google AI Plus is our newest plan designed to empower people in emerging markets to do more with Google AI, for less. Now, even more people around the world can access our productivity and creativity tools at a more accessible… pic.twitter.com/mLqH0zwrk4 — Google Gemini App (@GeminiApp) September 23, 2025





Comme l'a souligné Farhan Qureshi, directeur de Google au Pakistan, l'un des nouveaux pays concernés, cette démarche s'inscrit dans une volonté de "nourrir la transformation numérique" de ces régions.

Quel est l'enjeu de cette guerre des prix ?

Cette nouvelle bataille tarifaire marque un tournant dans la stratégie des géants de la tech. Après s'être affrontés sur le terrain de la performance pure, Google et OpenAI se livrent désormais une guerre de conquête de parts de marché.

Pour ces entreprises, il est crucial de ne pas laisser l'IA devenir un produit de luxe réservé aux pays développés. En proposant des abonnements abordables, ils cherchent à créer des habitudes d'utilisation et à intégrer leurs outils dans le quotidien de milliards de personnes.



L'enjeu est colossal : le premier qui parviendra à imposer son écosystème IA à l'échelle mondiale prendra une avance potentiellement décisive pour la décennie à venir.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le forfait Google AI Plus est-il disponible en France ?

Non, pour le moment, ce forfait est exclusivement destiné à des marchés spécifiques où le pouvoir d'achat est différent de celui de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. L'offre standard, Google One AI Premium, reste la seule disponible en France.

Quels sont les pays concernés par ce nouveau forfait ?

La liste comprend plus de 40 pays, majoritairement en Afrique et en Asie. On y retrouve par exemple le Pakistan, le Nigéria, le Vietnam, le Mexique, l'Égypte et le Kenya. L'Inde, où OpenAI a lancé son offre en premier, n'est curieusement pas encore sur la liste de Google.

Quelle est la différence avec l'abonnement Google One AI Premium ?

La principale différence est le prix (environ 5$ contre 20$). Si le forfait AI Plus donne accès à Gemini 2.5 Pro, il est probable que l'abonnement Premium conserve l'exclusivité des modèles les plus avancés à l'avenir (comme Gemini Ultra) et offre des limites d'utilisation plus élevées, ainsi qu'une plus grande capacité de stockage cloud.