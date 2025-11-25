Une offre d'emploi a vendu la mèche : Google travaille sur un nouvel OS pour PC, nom de code Aluminium, destiné à remplacer à terme ChromeOS. Entièrement basé sur Android, ce projet mise sur une intégration profonde de l'IA Gemini et vise clairement le marché haut de gamme, bien au-delà des actuels Chromebooks. Lancement prévu à l'horizon 2026.

L'écosystème Android est d'une incroyable polyvalence, animant smartphones, montres et téléviseurs. Pourtant, sa présence sur les PC traditionnels reste quasi inexistante, un terrain où Google a toujours misé sur son propre système d'exploitation.

Face à la domination de Windows et macOS, ce dernier n'a jamais vraiment réussi à s'imposer en dehors de niches spécifiques comme le secteur éducatif. Pour enfin combler cet écart, la firme rebat les cartes en interne et fusionne ses efforts autour d'une plateforme unique.

Aluminium OS, la confirmation d'une ambition renouvelée

Le voile se lève enfin sur les intentions de Google. Une offre d'emploi pour un poste de Senior Product Manager a explicitement mentionné le développement d'un "nouveau système d'exploitation Aluminium, basé sur Android", comme le révèle le site Android Authority.

Ce nom de code, orthographié à la britannique, est un clin d'œil direct à Chromium, la base open-source de Chrome, confirmant ainsi les racines du projet.

Première mention d'Aluminium OS (credit : Android Authority)

Cette initiative, dont les premières rumeurs datent de près d'un an, vise à créer des produits plus compétitifs face à la concurrence et à optimiser les ressources de développement en unifiant les plateformes.

Il s'agit ainsi de faire d'Android le pilier de l'écosystème Google sur tous les appareils, y compris les ordinateurs de bureau.

L'IA au cœur et le marché premium en ligne de mire

Loin de se limiter aux appareils d'entrée de gamme qui ont fait la réputation des Chromebooks, Google vise bien plus haut. L'offre d'emploi détaille une feuille de route incluant des appareils "AL Mass Premium" et "AL Premium", confirmant une volonté de s'attaquer frontalement au segment des PC haut de gamme.

Cet Aluminium OS est décrit comme étant "construit avec l'intelligence artificielle (IA) au cœur", suggérant une intégration profonde de Gemini, le modèle de langage de Google.

Cette approche, en partenariat avec des acteurs comme Qualcomm, s'étendra à divers formats. La stratégie ne se limite pas aux ordinateurs portables, mais inclut aussi des appareils détachables, des tablettes et même des "boîtiers", probablement des mini-PC dans la veine des Chromebox.

Quel avenir pour ChromeOS et ses utilisateurs ?

La question cruciale reste le sort réservé à ChromeOS et à son parc installé. Les documents internes suggèrent une coexistence temporaire des deux systèmes, le temps d'organiser une transition en douceur.

La mission du futur manager sera de piloter le passage "de ChromeOS vers Aluminium avec une continuité des activités", ce qui confirme sans ambiguïté que l'objectif final est bien un remplacement complet.

Google devra gérer ce virage stratégique avec une grande précaution, notamment pour rassurer ses importants clients dans les secteurs de l'éducation et de l'entreprise.

Le lancement public de ce nouvel OS est attendu pour 2026 et il sera très probablement basé sur une future mouture d'Android 17, laissant encore du temps pour clarifier le chemin de migration pour les appareils existants.