La rumeur n'en est plus une, c'est désormais une stratégie officielle. Google travaille activement à la fusion de ses deux systèmes d'exploitation, Android et ChromeOS, en une plateforme unique destinée aux ordinateurs.

L'annonce a été faite lors du Snapdragon Summit 2025, où Rick Osterloh, le patron des appareils et services chez Google, a exposé une vision claire : bâtir une base technique commune pour le mobile et le bureau afin de transposer la richesse de l'écosystème Android sur PC.

Pourquoi Google veut-il unifier Android et ChromeOS maintenant ?

La séparation historique entre Android pour les mobiles et ChromeOS pour les PC a toujours représenté une forme de fragmentation stratégique. En les fusionnant, Google ambitionne de créer une expérience unifiée et puissante.

Rick Osterloh a expliqué que l'objectif était de capitaliser sur l'immense travail réalisé sur l'IA d'Android, incluant les modèles Gemini, l'Assistant et l'immense communauté de développeurs, pour l'apporter au monde du PC.





Ce mouvement intervient à un moment charnière, avec la fin du support de Windows 10 qui se profile et la montée en puissance des PC basés sur l'architecture ARM, propulsés par des puces comme celles de Qualcomm.

Quelle est la promesse de cet "Android pour PC" ?

La promesse principale est celle d'une expérience fluide et intelligente. Imaginez un système d'exploitation qui intègre nativement les millions d'applications Android à des capacités d'IA avancées. L'idée est de créer un système d'exploitation "hyper-personnalisé", qui s'appuie sur toute la puissance de l'IA Gemini pour automatiser des tâches et offrir des expériences informatiques riches sur tous les appareils.





Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, qui a pu voir une démonstration en avant-première, s'est montré dithyrambique, qualifiant le projet d'"incroyable" et de concrétisation de la vision de convergence entre le mobile et le PC.

Est-ce une menace réelle pour Windows ?

Cela pourrait bien l'être. Alors que ChromeOS a trouvé une niche, notamment dans l'éducation, il n'a jamais véritablement menacé la domination de Windows. Un OS Android unifié, en revanche, est une tout autre affaire. Il débarquerait avec le plus grand écosystème d'applications au monde et une intégration profonde avec les puissants services d'IA de Google.





Cette stratégie pourrait être particulièrement disruptive sur le marché en pleine croissance des ordinateurs portables ARM, où l'efficacité et l'autonomie sont reines. Avec des puces Snapdragon de plus en plus performantes, un "Android PC" natif et optimisé pourrait enfin offrir une alternative solide à Windows sur ARM, qui peine à convaincre depuis des années.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand ce nouvel OS sera-t-il disponible ?

Google n'a pas communiqué de calendrier précis. Cependant, les discussions lors du Snapdragon Summit et l'enthousiasme de partenaires comme Qualcomm suggèrent que le projet est à un stade avancé. On peut raisonnablement s'attendre à voir les premiers appareils d'ici un à deux ans.

Mon Chromebook actuel sera-t-il mis à jour ?

Il est trop tôt pour l'affirmer avec certitude. Google veillera probablement à une transition douce pour l'écosystème ChromeOS, mais les détails sur la manière dont les appareils existants seront gérés n'ont pas encore été révélés. La priorité sera sans doute donnée aux nouvelles machines conçues pour cet OS unifié.

Faudra-t-il un type de PC spécifique pour cet OS ?

Oui, ce nouvel OS unifié sera fortement optimisé pour les processeurs basés sur l'architecture ARM, comme les nouvelles puces Snapdragon de Qualcomm. L'expérience la plus performante et la plus fluide sera sans aucun doute sur du matériel spécifiquement conçu pour lui.