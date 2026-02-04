La fusion d'Android et ChromeOS en un seul système d'exploitation unifié, nom de code Aluminium, semblait être la réponse logique aux faiblesses des deux plateformes. Mais des documents issus du procès antitrust contre Google, récemment révélés, viennent doucher les espoirs d'une transition rapide et simple. Le futur sera plus long et bien plus complexe à atteindre.

Quel est le véritable calendrier pour Aluminium ?

Contrairement aux premières estimations qui tablaient sur 2026, la réalité est tout autre. Des transcriptions judiciaires montrent que Google vise un lancement pour des "testeurs commerciaux de confiance" fin 2026, mais un déploiement complet est repoussé à 2028. C'est à cette date que les secteurs de l'entreprise et de l'éducation, bastions actuels des Chromebooks, recevront le nouvel OS.

Cette feuille de route prudente s'explique par la complexité de la migration. Google doit gérer un parc immense de machines existantes, ce qui l'oblige à maintenir l'actuel ChromeOS au moins jusqu'en 2033 pour honorer son engagement de 10 ans de support. La fin de vie de ChromeOS est même déjà planifiée : 2034.

Mon Chromebook actuel pourra-t-il migrer ?

La réponse est malheureusement nuancée. John Maletis, vice-président de ChromeOS, a été clair : tous les appareils ne pourront pas migrer en raison de "spécifications techniques". En clair, les Chromebooks plus anciens ou d'entrée de gamme n'auront tout simplement pas la puissance nécessaire pour faire tourner le nouveau système d'exploitation.

Cependant, tout n'est pas perdu. Google travaille activement sur un "chemin de migration" pour les appareils plus récents et plus puissants. Les modèles Chromebook Plus ou les fleurons récents devraient donc pouvoir bénéficier de la mise à niveau. Aucune liste officielle n'est encore disponible, mais la promesse est là : si vous avez investi récemment dans un modèle performant, vous ne devriez pas être laissé sur le carreau.

Cette fusion cache-t-elle une stratégie de monopole ?

C'est l'aspect le plus sensible du dossier. Les documents judiciaires révèlent une concession de taille obtenue par Google. Le juge Amit Mehta, en charge du procès antitrust, a exempté le projet Aluminium et ChromeOS d'une interdiction clé : celle qui empêche Google d'imposer ses applications et son moteur de recherche par défaut sur son Android.

Concrètement, Google pourra légalement concevoir Aluminium pour que son navigateur Chrome et ses services soient des "composants nécessaires", verrouillant ainsi l'écosystème. Cette manœuvre pourrait même protéger Google des répercussions du procès Epic Games v. Google, en excluant potentiellement Aluminium du champ d'application de l'injonction qui vise à ouvrir le Play Store à la concurrence. Le nouvel OS pourrait ainsi devenir une véritable forteresse Google sur le marché des PC.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand sortira officiellement l'OS Aluminium ?

La sortie grand public, notamment pour les entreprises et l'éducation, n'est pas prévue avant 2028, après une phase de test pour certains partenaires fin 2026.

Que deviendra mon ancien Chromebook ?

S'il n'est pas compatible avec Aluminium, il continuera de recevoir des mises à jour de sécurité pour ChromeOS jusqu'à la fin de sa période de support de 10 ans. ChromeOS sera maintenu jusqu'en 2033 au minimum.

Pourquoi cette transition est-elle si longue ?

La transition est complexe en raison du grand nombre d'appareils existants à supporter et des contraintes techniques. Google doit assurer la maintenance de ChromeOS pendant des années tout en développant et en déployant son successeur.