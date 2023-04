Les nouvelles évolutions d'Android apportent leur lot d'innovations et de sécurisation supplémentaires mais un problème reste entier au fil des années : le taux d'adoption des dernières versions.

Le système d'exploitation Android 13 ne fait pas exception à la règle. Lancé en fin d'été 2022, il comptait à peine plus de 5% de présence dans les appareils mobiles se connectant au Google Play Store début 2023.

Quelques mois plus tard et alors que la première beta d'Android 14 est disponible et prépare l'arrivée de la génération suivante, la présence d'Android 13 est passée à 12%.

Moins de 15% pour Android 13

C'est toujours moins que les smartphones et tablettes toujours sous Android 12 (16%) et que les 23,5% d'appareils dotés d'Android 11 ou les 18,5% restés en Android 10.

Des quelques données fragmentaires fournies par Google, il semble toutefois que le taux d'adoption d'Android 13 soit un peu plus rapide que celui d'Android 12 qui n'atteignait que 13% de présence presque un an après sa mise à disposition.

Il reste que le taux d'adoption vers les nouvelles versions reste faible chez Android quand iOS profite de l'homogénéité de la plateforme et du nombre réduit de modèles d'iPhone.

La stratégie de mise à jour, un casse-tête chez Android

La politique de mise à jour des smartphones et tablettes Android reste toujours très dépendante des intentions des fabricants. Certains font des efforts pour aller au-delà de ce que propose Google pour sa gamme Pixel mais cela ne concerne bien souvent que les modèles haut de gamme.

Longtemps mise en retrait pour ne pas freiner la progression des ventes et l'installation des nouvelles gammes, la question de la mise à jour des appareils mobiles prend une nouvelle dimension alors que les ventes mondiales de smartphones se tassent et que la problématique de l'impact environnemental des produits électroniques prend de l'ampleur.

Plusieurs fabricants chinois, parfois critiqués pour leur politique aléatoire en matière de mise à jour, ont commencé à annoncer des politiques de suivi d'Android sur plusieurs années.