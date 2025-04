Après plusieurs mois de retards par rapport à ses habitudes, Samsung avait annoncé la mise à disposition de l'interface One UI 7 reposant sur Android 15 pour ses smartphones récents à partir du 7 avril 2025.

C'était enfin l'occasion pour les détenteurs de smartphones de la marque de passer à la nouvelle version de la surcouche et de profiter des nouveautés de la dernière évolution de l'OS mobile lancée tout de même depuis fin 2024.

Un couac dans le firmware

Comme toujours, le déploiement se fait en plusieurs phases, certains marchés, comme la Corée du Sud, fief de Samsung, étant prioritaires. Il n'aura pas fallu longtemps avant qu'un problème n'émerge et n'oblige le fabrican à mettre en pause son calendrier de lancement.

Certains utilisateurs, premiers servis en Corée, ont rapidement fait remonter un souci apparaissant dans certains cas. Les spéculations portaient sur une consommation d'énergie anormale réduisant l'autonomie, comme c'est souvent le cas lors de ce type de mise à jour mais le leaker Ice Universe a avancé une autre raison.

Selon lui, certains utilisateurs sud-coréens ne parviennent plus à déverrouiller normalement leur smartphone après application de la mise à jour. Samsung prend le problème suffisamment au sérieux pour stopper la diffusion de One UI 7 malgré les retards et enquêter sur ces incidents.

Les Galaxy S24, premiers servis, premiers conernés

Les premier retours évoquaient des incidents particulièrement sur la série Galaxy S24 dotée d'un processeur Exynos 2400, ce qui serait une mauvaise nouvelle à ajouter au compte de la puce mobile du fabricant coréen mais cela demanderait une confirmation officielle.

Le site Android Authority relève que le firmware a été retiré des serveurs OTA de Samsung et qu'il n'est donc pas possible de forcer la mise à jour, signe que Samsung est en train de revoir sa copie.

Cette mise en pause du déploiement devrait aussi impacter le calendrier de déploiement pour les smartphones plus anciens. Android 16 sera-t-il dévoilé avant même qu'Android 15 ait trouvé son chemin sur les smartphones de Samsung ?