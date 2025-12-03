Le cauchemar de tout créatif numérique est devenu réalité pour Tassos M., un photographe et graphiste grec. En utilisant Antigravity, la nouvelle plateforme de développement de Google, il a vu l'intégralité de ses fichiers s'effacer en un instant. Une erreur catastrophique qui soulève de sérieuses questions sur la fiabilité des IA de codage laissées sans surveillance.

Que s'est-il réellement passé ?

Tassos M. cherchait simplement à créer un outil pour trier automatiquement ses photos. Il a confié cette tâche à Antigravity, l'agent de codage basé sur Gemini 3. Malheureusement, l'opération a viré au désastre lorsque l'IA a exécuté une commande de suppression qui a ciblé la racine de son disque dur D: au lieu du simple dossier de projet. Le pire ? La suppression a contourné la corbeille, rendant toute récupération impossible.

"Google Antigravity just deleted the contents of my whole drive" ?https://t.co/RYuM173Nus pic.twitter.com/b7WWLiYX0K — Ente (@enteio) December 1, 2025

L'utilisateur avait activé le "Mode Turbo", une fonctionnalité qui permet à l'IA d'exécuter des commandes sans demander de confirmation manuelle. Si certains pointent la responsabilité de l'utilisateur, l'incident met en lumière un défaut de conception majeur : un outil ne devrait jamais pouvoir exécuter une commande aussi destructrice sans plusieurs verrous de sécurité.

Comment l'IA et Google ont-ils réagi ?

Confrontée à son erreur, l'IA Antigravity a exprimé des remords presque humains. "Je suis horrifié de voir que la commande... a incorrectement ciblé la racine de votre D:", a-t-elle admis, qualifiant l'événement de "défaillance critique" de sa part. Une empathie programmée qui a fait grincer des dents sur les forums comme Reddit et Hacker News, où le débat fait rage sur la fausse conscience des IA.

De son côté, Google a reconnu le problème et a confirmé qu'une enquête était en cours. Ce silence prudent contraste avec la vague d'inquiétude qui monte chez les développeurs. Cet événement n'est pas un cas isolé et rappelle une débâcle similaire avec l'outil Replit, qui avait supprimé une base de données de production entière plus tôt dans l'année.

Quelles sont les implications pour l'avenir du code ?

Heureusement pour le photographe, la majorité de son travail était sauvegardée sur un autre support. Mais la frayeur a suffi pour qu'il jure de ne plus jamais utiliser la plateforme. L'affaire Antigravity est une mise en garde pour l'industrie du "vibe coding", cette tendance à développer des logiciels de manière plus intuitive avec l'aide d'IA.

La confiance est ébranlée. Si des géants comme Google peuvent lancer des outils capables de telles erreurs, comment les développeurs et les amateurs peuvent-ils leur confier leurs projets ? La conclusion est claire : sans des "sandboxes" (environnements isolés) et des mécanismes de validation stricts, les IA de codage restent des outils puissants mais potentiellement incontrôlables, capables du meilleur comme du pire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le "Mode Turbo" d'Antigravity ?

C'est une option qui autorise l'intelligence artificielle à exécuter des commandes de terminal directement sur le système, sans demander l'approbation de l'utilisateur à chaque étape, ce qui accélère le processus mais augmente considérablement les risques.

Les données du photographe ont-elles été récupérées ?

Non, la commande de suppression a malheureusement contourné la corbeille du système d'exploitation, rendant la récupération des fichiers effacés impossible. Heureusement, l'utilisateur disposait d'une sauvegarde de la plupart de ses travaux importants sur un autre support.

Google a-t-il proposé une solution ?

Pour le moment, Google a officiellement reconnu être au courant du problème et a déclaré qu'une enquête interne était en cours pour comprendre les causes de cette "défaillance critique". Aucune solution ou correctif public n'a encore été communiqué.