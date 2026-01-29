Google intensifie l'intégration de l'IA dans son navigateur Chrome. Au-delà du panneau latéral pour Gemini et des Connected Apps, c'est également une fonctionnalité agentique baptisée " auto browse " et s'appuyant sur le modèle Gemini 3. Elle doit transformer Chrome en un assistant capable d'exécuter des actions complexes en plusieurs étapes pour le compte de l'utilisateur.

Comment fonctionne cette navigation automatique ?

La fonctionnalité " auto browse " permet à l'utilisateur de déléguer des tâches comme la planification des vacances en recherchant les meilleures options de vols et d'hôtels selon un budget.

Google explique que ses testeurs ont utilisé cette navigation automatique pour prendre des rendez-vous, remplir des formulaires en ligne fastidieux, collecter leurs documents fiscaux et d'autres actions chronophages.

L'agent IA peut s'inspirer d'une image pour trouver des articles similaires sur un site d'e-commerce, les ajouter au panier et appliquer des codes de réduction. L'interface tire parti du nouveau panneau latéral consacré à Gemini, afin de le garder à portée de main quel que soit l'onglet actif.

Pour les actions sensibles, le système est conçu pour marquer une pause et demander une confirmation explicite à l'utilisateur.

Avec l'UCP et les capacités multimodales de Gemini 3

Pour permettre à son IA d'interagir de manière fluide avec les sites marchands, Google souligne que Chrome prend en charge l'Universal Commerce Protocol (UCP).

Il s'agit d'un nouveau standard ouvert développé en partenariat avec des groupes de l'e-commerce. Ce protocole garantit que les agents IA peuvent agir au nom de l’utilisateur sur différentes plateformes.

En coulisses, " auto browse " exploite la puissance multimodale de Gemini 3 et peut, avec autorisation, utiliser le gestionnaire de mots de passe de Google pour se connecter aux comptes nécessaires à l'accomplissement d'une tâche.

Un accès restreint pour commencer

Dans un premier temps, " auto browse " est disponible en avant-première uniquement aux États-Unis pour les abonnés payants des offres Google AI Pro et Ultra.

Les abonnés Google AI Pro disposent d'un quota de 20 requêtes par jour, tandis que les abonnés Google AI Ultra peuvent en effectuer jusqu'à 200. Google n'a pas communiqué de date pour un déploiement plus large.

L'approche est prudente, probablement pour affiner la technologie et s'assurer de sa robustesse face aux éventuels risques. La sécurité et le contrôle de l'utilisateur sont présentés comme des éléments centraux de la conception de l'outil.