La grande messe annuelle de Google, Google I/O 2025, a été, sans surprise, largement dominée par l'intelligence artificielle. Et le navigateur maison, Google Chrome, n'échappe pas à cette vague. La firme de Mountain View a annoncé une intégration poussée de son assistant IA Gemini directement au sein de Chrome pour ordinateurs (Mac et Windows). L'objectif : rendre la navigation et la recherche d'informations plus intelligentes et contextuelles. Une autre amélioration notable concerne la gestion des mots de passe.

Gemini s'installe dans Chrome : un assistant IA à portée de clic (et de voix)

Jusqu'ici, interagir avec Gemini se faisait principalement via son site web dédié. Désormais, l'IA de Google prend ses quartiers directement dans Chrome. Une nouvelle icône "étincelle" apparaîtra dans le coin supérieur droit du navigateur (déplaçant au passage la fonction de recherche dans la page). Un clic, et une petite fenêtre de discussion flottante, déplaçable et redimensionnable, s'ouvre. Les utilisateurs pourront également lancer Gemini via la barre des tâches Windows, la barre de menu Mac, ou avec les raccourcis Alt + G ou Ctrl + G. Dans un premier temps, cette intégration permettra de poser des questions sur la page web active. Gemini pourra en comprendre le texte et les images pour fournir des clarifications ou des résumés. Il sera même capable de conserver le contexte d'une conversation en passant d'un onglet à un autre, par exemple pour comparer des produits. Pour ceux qui préfèrent parler, Gemini Live sera accessible pour une interaction vocale. Ce déploiement commence dès ce mercredi, d'abord en anglais aux États-Unis, pour les abonnés Google AI Pro et Ultra, ainsi que pour les testeurs des canaux Chrome Beta, Dev et Canary (pour qui ce sera gratuit).

Plus qu'un simple chatbot : les ambitions futures de Gemini dans Chrome

Les fonctionnalités initiales ne sont qu'un avant-goût. Google voit grand pour l'intégration de Gemini dans son navigateur. À l'avenir, l'assistant IA devrait être capable de naviguer sur les sites web à la place de l'utilisateur. Il pourra, par exemple, rechercher une section spécifique d'une page ou faire défiler une recette par commande vocale si l'utilisateur a les mains occupées. D'autres capacités d'action sont prévues pour cette année : remplissage automatique de formulaires, organisation intelligente des onglets, et même la capacité de se souvenir et de rappeler des pages précédemment consultées. Plus tard dans l'année, Gemini pourra également opérer sur plusieurs onglets ouverts simultanément, évitant les fastidieux copier-coller d'informations. Ces développements sont le fruit du travail de l'équipe Chrome, en collaboration avec le projet de recherche Mariner de Google DeepMind, qui explore les frontières de l'interaction entre humains et agents IA.

Chrome se charge aussi de sécuriser (et changer) vos mots de passe

En parallèle de l'arrivée de Gemini, Google Chrome va également simplifier une tâche de sécurité essentielle mais souvent négligée : la mise à jour des mots de passe compromis. Actuellement, le gestionnaire de mots de passe de Chrome alerte déjà lorsqu'un identifiant a fuité ou est obsolète. La nouveauté ? Un bouton "Change it for me" ("Changez-le pour moi"). Sur les sites web compatibles, un clic sur ce bouton permettra à Chrome de générer un nouveau mot de passe robuste et de le modifier automatiquement en arrière-plan. Le nouveau sésame sera ensuite sauvegardé dans le Google Password Manager. Cette fonction sera lancée plus tard cette année. Il y a toutefois une condition : les sites web devront adapter leur code pour être compatibles. Google encourage activement les développeurs à adopter ce système. Rassurant, le navigateur demandera toujours le consentement de l'utilisateur avant d'effectuer un changement. Ces avancées témoignent de la volonté de Google de rendre son navigateur web non seulement plus intelligent mais aussi plus proactif dans la protection de ses utilisateurs.