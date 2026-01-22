Après des années d'incertitude, Google a finalement décidé de réintégrer le support du format JPEG XL dans Chromium. Le géant du web avait pourtant retiré cette fonctionnalité fin 2022, arguant d'un faible intérêt et d'une maintenance complexe. Ce retour surprise, motivé par la pression de l'écosystème et l'adoption par des concurrents comme Apple, pourrait bien redéfinir les standards de l'image numérique.

Pourquoi ce format d'image est-il si attendu ?

Le JPEG XL n'est pas une simple mise à jour du format que tout le monde connait ou presque. Ce format d'image est présenté comme le successeur légitime du JPEG, vieux de 30 ans, mais aussi du PNG. Sa force ? Une compression des fichiers pouvant atteindre 60% sans perte de qualité perceptible à l'œil nu. C'est une promesse énorme pour un web plus rapide et moins gourmand en données.

Au-delà de la taille, le format gère la compression avec ou sans perte, supporte les images HDR (Haute Dynamique) et une large gamme de couleurs. Son décodage rapide est un autre atout majeur, garantissant une expérience utilisateur fluide, même avec des connexions modestes. La PDF Association l'a même désigné comme format de choix pour les images HDR dans les documents PDF dès 2025.

Qu'est-ce qui a poussé Google à changer d'avis ?

Le revirement de Google est calculé : en 2022, l'entreprise préférait miser sur ses propres formats, comme WebP et surtout AVIF, co-développé par ses soins. Mais l'écosystème technologique ne l'a pas suivi aveuglément. Des acteurs majeurs comme Apple, qui supporte JPEG XL depuis iOS 17, et Mozilla avec Firefox, ont continué de pousser ce format.

La pression venait aussi des développeurs, qui voyaient dans l'absence de support par Chrome un frein majeur à l'adoption. En réintégrant JPEG XL, l'entreprise évite de se retrouver isolée et répond à une demande forte du marché. L'implémentation, basée sur un décodeur en Rust (jxl-rs), offre de plus des garanties de sécurité mémoire, un argument qui a sans doute pesé dans la balance.

Quelles sont les prochaines étapes pour JPEG XL ?

Le retour dans Chromium est une victoire, mais le chemin est encore long pour le JPEG XL. Pour l'instant, la fonctionnalité doit être activée manuellement par les utilisateurs via les "flags" du navigateur. Rien ne garantit que Google l'activera par défaut dans une future version stable, même si elle devrait être présente dès la version 145.

L'enjeu est maintenant l'adoption massive. Pour que ce format remplace véritablement le JPEG, il faudra que les navigateurs, les systèmes d'exploitation comme Windows et surtout les grandes plateformes web l'intègrent pleinement. Sans un écosystème complet, il pourrait connaître le même sort que le JPEG 2000, un autre prétendant qui n'a jamais réussi à s'imposer.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le JPEG XL ?

C'est un format d'image moderne conçu pour remplacer le JPEG et le PNG. Il offre une meilleure compression (fichiers plus légers) avec ou sans perte de qualité, tout en étant rapide à décoder et en supportant des technologies comme le HDR.

Dois-je faire quelque chose pour en profiter sur Chrome ?

Oui, pour le moment. La prise en charge est expérimentale et doit être activée manuellement dans les paramètres avancés (flags) du navigateur. Elle n'est pas activée par défaut pour le grand public.

Le JPEG XL est-il meilleur que les formats AVIF ou WebP ?

Il possède des avantages clés. Par rapport à l'AVIF, il est souvent plus rapide à décoder. Comparé au WebP, il propose une meilleure qualité en compression sans perte. Chaque format a ses forces, mais le JPEG XL se positionne comme un candidat très polyvalent et performant.