L'ombre de Google Glass plane encore sur le monde de la tech. Ce projet de lunettes connectées, lancé par Google en 2013, avait suscité autant d'espoirs que de déceptions. Mais la firme de Mountain View n'a pas dit son dernier mot. Lors d'une apparition surprise à la conférence Google I/O 2025, le cofondateur Sergey Brin a non seulement reconnu les "erreurs" du passé, mais il a aussi esquissé l'avenir. Un avenir où les lunettes intelligentes, dopées à l'intelligence artificielle Gemini et portées par la nouvelle plateforme Android XR, pourraient enfin tenir leurs promesses.

Google Glass : les erreurs d'hier reconnues par Sergey Brin

C'est avec une franchise remarquée que Sergey Brin est revenu sur l'échec relatif de Google Glass. "J'ai vraiment l'impression d'avoir fait beaucoup d'erreurs avec Google Glass, pour être honnête," a-t-il confié lors d'une discussion avec Demis Hassabis, le PDG de Google DeepMind. Parmi les principaux écueils, Brin a cité son manque de connaissance des complexes chaînes d'approvisionnement de l'électronique grand public. Il a aussi admis la difficulté à atteindre un prix de vente "raisonnable" pour une technologie alors pionnière (le premier modèle coûtait 1500 dollars). Un "écart technologique" important existait à l'époque. L'intelligence artificielle, notamment, n'était pas encore assez mature pour offrir des usages réellement pertinents sans être intrusive. Le design même des premières Google Glass, avec leur caméra visible proéminente, n'a pas aidé. "Et maintenant, cela ressemble à des lunettes normales, sans cette chose devant," a-t-il glissé, comparant avec les nouveaux prototypes. Il faut dire que les Google Glass, malgré un engouement initial chez les technophiles, n'ont jamais réussi à s'imposer auprès du grand public. Les préoccupations concernant la vie privée liées à la caméra embarquée et leur look futuriste, souvent moqué, ont eu raison du projet, dont la version entreprise a été abandonnée en 2023. Brin a même plaisanté sur la fameuse démonstration des skydivers lors du lancement de 2012 : "Nous devrions probablement peaufiner le produit d'abord. Ensuite, nous ferons une démo vraiment cool. C'est probablement la démarche intelligente."

Android XR et Gemini : la nouvelle recette de Google pour des lunettes intelligentes pertinentes

Mais Google n'a pas renoncé à sa vision. L'entreprise revient en force, armée cette fois d'une technologie IA bien plus évoluée et d'une nouvelle stratégie. La pierre angulaire de ce renouveau est Android XR. Il s'agit d'un système d'exploitation spécialement conçu pour les casques et lunettes de réalité mixte et augmentée. Au cœur de l'expérience, l'assistant IA Gemini jouera un rôle central. Il permettra de contrôler les appareils par la voix et d'offrir des fonctionnalités réellement utiles au quotidien. "Maintenant, dans le monde de l'IA," a expliqué Brin, "les choses que ces lunettes peuvent faire pour vous aider sans vous distraire constamment – cette capacité est bien plus élevée." L'idée est de proposer des usages concrets : obtenir des directions de manière transparente, bénéficier de traductions en temps réel, ou encore identifier des objets, le tout de façon fluide et non intrusive. La présentation à Google I/O a d'ailleurs donné un premier aperçu de ce que pourrait être l'interface d'Android XR du point de vue d'un porteur de lunettes intelligentes. Les futures lunettes devraient donc se fondre bien plus naturellement dans le quotidien, loin de l'aspect "cyborg" des premiers modèles. L'objectif est clairement de surmonter le "fossé technologique" qui avait handicapé les Google Glass. La puissance de l'intelligence artificielle moderne est vue comme l'ingrédient manquant à l'époque.

Des partenaires de renom pour ne pas répéter le passé

L'autre grande différence par rapport à la première tentative est l'approche partenariale. Google ne compte plus faire cavalier seul. Sergey Brin a souligné l'importance de s'appuyer sur des "grands partenaires" apportant leur expertise en matière de puces, de fabrication et de design matériel. Parmi les noms cités pour collaborer sur la plateforme Android XR, on trouve des poids lourds comme Samsung, Qualcomm, Xreal, Gentle Monster, Sony, Magic Leap, et, de manière très concrète, Warby Parker. Un partenariat a en effet été annoncé avec ce dernier pour lancer une série de lunettes intelligentes dès l'année prochaine (2026). Cette annonce a d'ailleurs fait bondir l'action de Warby Parker de plus de 15%. Cette stratégie de collaboration vise à éviter les erreurs passées liées à la chaîne d'approvisionnement et au positionnement tarifaire. En s'associant avec des spécialistes du matériel et de la mode, Google espère proposer des produits à la fois technologiquement avancés, esthétiquement réussis et accessibles à un public plus large. La course aux lunettes intelligentes est relancée, avec Meta et Apple également sur les rangs. Reste à voir si cette nouvelle tentative de Google, forte des leçons du passé et des avancées de l'IA, sera cette fois la bonne pour démocratiser ce format.