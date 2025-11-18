Qui n'a jamais vu la batterie de son smartphone fondre en pleine navigation GPS ? Google Mapsest notoirement énergivore.

Pour tacler ce problème, Google a dévoilé mi-novembre 2025 une nouvelle fonction majeure lors de son << Pixel Drop >>. Il s'agit d'un mode d'économie d'énergie agressif, capable selon Google de prolonger l'autonomie de 4 heures en trajet. Seul problème : seuls les propriétaires de Pixel 10 y ont droit.

Comment fonctionne ce nouveau mode monochrome ?

L'idée est simple : réduire drastiquement la charge graphique. Lorsque vous êtes en navigation (mode voiture) sur un Pixel 10, une simple pression sur le bouton d'alimentation active cette nouvelle interface.

Google Maps bascule alors en noir et blanc. L'écran supprime tous les éléments visuels superflus : la carte colorée, les icônes des points d'intérêt, les noms de rues non essentiels. L'affichage devient minimaliste, se concentrant sur l'itinéraire et le prochain virage. C'est une version épurée pour aller à l'essentiel.

Quelle est l'astuce technique derrière ce gain d'autonomie ?

Le gain d'autonomie, estimé jusqu'à 4 heures par Google, repose sur une optimisation logicielle et matérielle. C'est une vraie économie d'énergie qui repose sur l'exploitation des écrans OLED des Pixel 10.

En passant en monochrome, l'interface utilise massivement les pixels noirs, qui sont tout simplement éteints sur une dalle OLED. Moins de pixels allumés = moins d'énergie consommée. Cette fonction utilise une nouvelle capacité d'Android appelée << AOD Min >> (Always-On Display Min), qui permet d'afficher la navigation sur l'écran de verrouillage de manière ultra-économe.

Pourquoi cette fonction est-elle exclusive aux Pixel 10 ?

C'est la mauvaise nouvelle de cette annonce. Google réserve cette fonctionnalité à son dernier téléphone, le Pixel 10, ainsi qu'aux modèles Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold.

L'entreprise n'a annoncé aucune extension aux modèles Pixel plus anciens, ni à d'autres marques Android. La raison est probablement l'optimisation matérielle spécifique requise (puces et écrans) pour faire fonctionner le mode << AOD Min >> de manière fiable sans vider la batterie. C'est une phase de test grandeur nature sur les appareils les plus récents de la firme.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment activer ce mode ?

Sur un Pixel 10, il suffit d'être en mode navigation << Voiture >> et d'appuyer sur le bouton d'alimentation. Le mode est activé par défaut dans les paramètres de navigation de Maps.

Ce mode fonctionne-t-il pour les trajets à pied ou à vélo ?

Non, pour l'instant, Google a confirmé que cette option est strictement réservée au mode de conduite automobile.

Quand sera-t-il disponible sur d'autres téléphones (Samsung, etc.) ?

Aucune date n'a été communiquée. L'exclusivité semble liée au matériel des Pixel 10, mais on peut espérer un déploiement plus large à l'avenir si la fonction est populaire.