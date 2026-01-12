L'application de navigation la plus utilisée au monde, Google Maps, s'attaque à l'un de ses points faibles les plus critiqués : son menu de paramètres. Devenu au fil du temps une liste interminable et confuse d'options, il bénéficie désormais d'une réorganisation complète visant à simplifier la vie des utilisateurs sur Android comme sur iOS.

Comment cette nouvelle interface est-elle structurée ?

L'ancien agencement, qui mélangeait des menus et des interrupteurs sans réelle logique, est remplacé par une approche beaucoup plus visuelle et intuitive. Le géant de la recherche a regroupé l'ensemble des réglages en sept catégories principales, chacune identifiable par une icône et une courte description, mettant fin à un véritable fouillis numérique.

L'ancienne interface à gauche vs la nouvelle à droite.

On retrouve ainsi des sections dédiées comme « Application et affichage » pour le thème ou l'accessibilité, « Navigation » pour les préférences de trajet, « Vos véhicules » pour le type de moteur, ou encore « Position et confidentialité » pour la gestion de l'historique. Cette classification thématique met fin au défilement sans fin pour trouver une option précise.

Quels sont les changements concrets pour l'utilisateur ?

Au-delà de la simple réorganisation, l'ergonomie générale de la page a été entièrement revue pour une meilleure prise en main. Le titre « Paramètres » est maintenant aligné à gauche, et une croix de fermeture apparaît en haut à droite, rendant la sortie du menu plus évidente et standardisée.

Bien que le contenu de certaines sections comme « Navigation » ou « Plans hors connexion » reste inchangé, l'accès à ces options est grandement facilité. Le but est de proposer une expérience plus cohérente et moins intimidante pour les millions d'usagers qui se perdaient dans les méandres de l'ancienne interface.

Quand et comment profiter de cette mise à jour ?

Cette refonte est actuellement en cours de déploiement et est associée à la version 25.49 de l'application. Le changement s'opère côté serveur, ce qui signifie que son apparition peut varier d'un utilisateur à l'autre, même après avoir effectué la dernière mise à jour disponible sur le Play Store ou l'App Store.

La bonne nouvelle est que cette amélioration concerne aussi bien les utilisateurs Android que ceux sur iOS. Bien que la version iPhone ait souvent été considérée comme plus soignée, cette harmonisation bienvenue assure une expérience utilisateur unifiée sur les deux plateformes mobiles pour tous les habitués de Google Maps.