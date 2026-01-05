Les premiers modèles de la gamme électrique ID. de Volkswagen ont essuyé de nombreuses critiques. En cause, une interface utilisateur jugée trop complexe et une dépendance excessive aux commandes tactiles, souvent sources d'erreurs et de frustration pour les conducteurs.

Face à ce retour de bâton, le géant de Wolfsburg a décidé de revoir sa copie en profondeur pour sa future citadine électrique. Le nouveau cockpit, inspiré des retours clients, servira de modèle pour toute la future gamme électrique ID., avec une nouvelle génération logicielle et des clins d'œil au passé automobile.

Un cockpit qui fait la synthèse du passé et du futur

La philosophie de la voiture électrique évolue chez Volkswagen en cherchant à offrir une architecture plus intuitive. Le nouveau cockpit s'articule autour de deux écrans principaux disposés horizontalement : un Digital Cockpit de 10,25 pouces pour le conducteur et un écran central d'infodivertissement de 12,9 pouces. Mais la véritable nouveauté se situe juste en dessous.

Volkswagen a réintégré une barre de commandes physiques pour les fonctions de climatisation les plus courantes et le bouton des feux de détresse.

Le volant multifonction abandonne également les surfaces tactiles au profit de véritables boutons-poussoirs, tandis qu'une molette rotative classique fait son apparition sur la console centrale pour un contrôle du volume audio à l'aveugle.

Plus qu'une simple question d'ergonomie ?

Au-delà de la refonte matérielle, Volkswagen a également repensé l'architecture logicielle. Cette nouvelle génération promet des temps de réaction améliorés et des assistances à la conduite plus performantes, comme une fonction Travel Assist capable de reconnaître les feux rouges.

Pour ajouter une touche de charme, un mode d'affichage « rétro » permet de transformer les instruments numériques pour imiter l'affichage LCD de la première Golf des années 1980, avec un clin d'œil sous la forme d'un lecteur de cassettes virtuel.

Cette montée en gamme perçue est aussi le fruit d'un arbitrage : les économies réalisées sur le groupe motopropulseur, notamment grâce à la technologie Cell-to-Pack, ont été réinvesties dans des matériaux de meilleure qualité pour l'habitacle, comme des surfaces moussées et des revêtements en tissu, afin de faire oublier l'ambiance parfois trop plastique des premiers modèles ID.

Un virage stratégique pour démocratiser l'électrique

Cette réorientation veut contribuer à relancer la machine un peu grippée de l'électrique. Avec un prix d'entrée visé autour de 25 000 euros, Volkswagen cherche à rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre dans le segment des compactes.

Le futur modèle ID. Polo partage sa base technique avec ses cousines du groupe, la Cupra Raval et la Skoda Epiq, signe d'une stratégie de rationalisation des coûts à grande échelle.

Le lancement, prévu pour 2026, ne sera donc pas seulement celui d'une voiture. Il symbolisera l'application d'une nouvelle philosophie où l'expérience utilisateur, nourrie par les retours du terrain, redevient une priorité absolue pour l'ensemble de la gamme ID. à venir.