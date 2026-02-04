La communication sans frontières prend une nouvelle dimension. Google semble sur le point d'intégrer l'une des fonctionnalités les plus attendues à la version mobile de son service de visioconférence, Meet. Des lignes de code repérées dans une version préliminaire de l'application suggèrent l'arrivée imminente de la traduction vocale en temps réel, un outil puissant qui pourrait changer la donne pour des millions d'utilisateurs.

Comment cette fonctionnalité a-t-elle été découverte ?

La découverte provient de l'analyse approfondie du code source de l'application, une pratique courante pour anticiper les nouveautés. Des experts ont réussi à activer une option cachée dans les paramètres de la version bêta 344.0.861071534 de Meet sur Android, révélant les plans du géant de la technologie.

Cette option, intitulée « Traduisez ce que vous dites pour les autres », ne laisse que peu de place au doute quant aux intentions de Google. Bien que non fonctionnelle pour l'instant, sa simple présence est un indicateur fort que le développement est activement en cours pour porter cette technologie sur les smartphones et tablettes.

Quel est le modèle économique envisagé par Google ?

L'arrivée de cette fonctionnalité sur mobile soulève une question cruciale : sera-t-elle accessible à tous ? Sur ordinateur, la traduction en temps réel est déjà une réalité, mais elle est loin d'être gratuite. Elle est réservée aux utilisateurs disposant d'abonnements professionnels comme Google Workspace ou les modules complémentaires Gemini.

Il est donc très probable que Google adopte une stratégie similaire pour la version mobile. Plusieurs scénarios sont possibles : une inclusion dans les forfaits payants existants, la création d'un nouvel abonnement spécifique à l'IA, ou même une exclusivité réservée aux futurs smartphones de la marque, à l'image d'autres fonctions avancées.

Quelles sont les implications pour l'écosystème Google ?

Cette initiative s'inscrit parfaitement dans la stratégie globale de Google qui consiste à infuser l'intelligence artificielle au cœur de ses services. En rendant ses outils plus intelligents et interconnectés, la firme renforce la valeur de son écosystème et incite les utilisateurs à y rester, voire à souscrire à des offres premium.

En intégrant des fonctions avancées comme la traduction vocale directement dans Meet, Google utilise son immense base d'utilisateurs pour promouvoir ses technologies d'IA, comme Gemini. Cela lui confère un avantage concurrentiel majeur face aux autres acteurs du marché, en transformant une simple application de visioconférence en un puissant outil de communication international.