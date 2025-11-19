C'est le genre de détail qui rend fou au quotidien, surtout quand on utilise son téléphone au lit. Vous êtes tranquillement allongé, vous ouvrez Google Messages pour envoyer une photo, et hop, l'interface pivote toute seule sans prévenir.

Jusqu'à présent, l'application avait la fâcheuse manie d'ignorer vos préférences système, forçant un mode paysage chaotique qui faisait souvent disparaître les images de l'écran. Heureusement, Google a décidé de siffler la fin de la récréation avec une mise à jour corrective.

Quel était ce problème de rotation forcée ?

Le souci était aussi simple que rageant : la galerie intégrée (celle qu'on ouvre via le petit "+" ou l'icône photo) se croyait tout permis. Même si vous aviez explicitement verrouillé votre écran en mode portrait, ce bug prenait le dessus dès que le téléphone penchait un peu.

Résultat : l'interface changeait d'orientation, masquant souvent les dernières photos ou rendant la navigation pénible. C'était particulièrement agaçant pour ceux qui textotent d'une main ou dans des positions confortables mais instables.

Quelles sont les nouveautés de l'interface ?

Repéré dans la version bêta 20251114, le correctif force enfin l'application à respecter les ordres. Si votre rotation automatique est coupée, la Messagerie restera stoïque en mode portrait, peu importe comment vous tenez l'appareil.

Google ne s'arrête pas là et en profite pour polir le design. On note l'arrivée de coins plus arrondis sur les aperçus et une interface repensée pour le mode paysage (quand il est volontairement activé), rendant l'expérience visuelle plus cohérente avec les standards actuels d'Android.

Quand pourrez-vous en profiter ?

Comme souvent avec Google, c'est une histoire de patience. Ces changements sont actuellement enfouis dans la version bêta et nécessitent pour l'instant une activation manuelle via des "flags" pour être visibles.

Cependant, la présence du code suggère un déploiement imminent sur la version stable. D'ici quelques semaines, vous devriez pouvoir envoyer vos mèmes préférés depuis votre canapé sans avoir à vous battre avec une interface qui tourne comme une girouette.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi ma galerie tourne-t-elle alors que j'ai bloqué la rotation ?

C'est un défaut connu de l'application Google Messages actuelle. Elle ne respecte pas le paramètre système "Rotation automatique" du téléphone lors de l'ouverture du sélecteur de photos.

Comment installer la version corrigée ?

Pour l'instant, le correctif est en phase de test dans la version bêta (v20251114). Il sera déployé automatiquement pour tous les utilisateurs via le Play Store une fois validé par Google.

L'interface va-t-elle changer visuellement ?

Oui, légèrement. En plus du correctif de rotation, Google introduit des ajustements esthétiques, notamment des bords plus arrondis pour les images et une meilleure disposition des boutons en mode paysage.