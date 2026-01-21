L'application Google Messages a beaucoup évolué, cherchant à combler son retard sur des concurrents comme WhatsApp ou Signal. Pourtant, certains détails d'utilisation restaient une source de frustration quotidienne pour ses utilisateurs.

Google semble enfin avoir entendu les critiques et prépare deux ajustements qui, sans être révolutionnaires, vont considérablement fluidifier l'expérience. Ces nouveautés ont été découvertes en analysant le code de la version bêta `20260113_01_RC00` de l'application.

Comment la copie de liens va-t-elle devenir plus simple ?

Jusqu'à présent, récupérer un lien reçu dans une conversation relevait du parcours du combattant. L'utilisateur était contraint de copier l'intégralité du message, puis de le coller dans un autre champ pour supprimer manuellement le texte superflu. Une perte de temps agaçante. La nouvelle fonctionnalité met fin à ce bricolage. Désormais, un appui long sur un message contenant une adresse web fera apparaître une nouvelle option : "copier l'URL".

Cette simple addition va accélérer le partage de lien de manière intuitive et efficace. Il faut noter une petite limitation : cette option ne fonctionne que si le message ne contient qu'une seule et unique URL. Si plusieurs liens sont présents, l'application reviendra à son comportement par défaut, obligeant à copier tout le texte. C'est néanmoins une avancée notable pour l'ergonomie générale.

Fini les envois de messages par erreur ?

L'autre point noir de Google Messages concernait les réponses suggérées. Ces petites bulles de texte pré-écrit, bien que pratiques, présentaient un risque majeur : un appui accidentel entraînait l'envoi immédiat et irréversible du message. Une situation stressante, surtout quand la zone tactile des suggestions est proche du clavier. Pour y remédier, Google introduit une option salvatrice dans les paramètres : "Appuyer pour modifier".

En activant ce réglage, un clic sur l'une des réponses suggérées ne l'enverra plus directement. À la place, le texte s'insérera dans le champ de saisie, laissant à l'utilisateur toute la liberté de le corriger, de le compléter ou d'y ajouter une touche personnelle, comme un émoji. Cela redonne le contrôle à l'utilisateur et transforme une fonctionnalité à risque en un véritable outil d'assistance à la rédaction.

Quand ces nouveautés seront-elles disponibles ?

Pour l'instant, ces deux fonctionnalités ne sont présentes que dans une version bêta de l'application et nécessitent une activation manuelle via le code. Elles ne sont donc pas encore accessibles au grand public. Cependant, les tests menés par Android Authority montrent qu'elles sont déjà parfaitement fonctionnelles.

Leur présence et leur stabilité suggèrent un déploiement imminent dans une future version stable de l'application. Il faudra probablement patienter encore quelques semaines, voire quelques mois, mais il y a peu de doutes sur le fait que Google décide d'abandonner ces améliorations en cours de route. Ces ajouts, bien que discrets, sont de ceux qui simplifient réellement la vie des utilisateurs au quotidien.

Foire Aux Questions (FAQ)

La nouvelle fonction de copie de lien fonctionne-t-elle avec plusieurs URL dans un même message ?

Non, pour le moment, la fonctionnalité "Copier l'URL" n'est active que si le message ne contient qu'un seul lien. Si plusieurs URL sont présentes, l'application conserve son comportement classique, nécessitant de copier l'intégralité du texte.

Quel est l'avantage principal de l'option "Appuyer pour modifier" pour les réponses suggérées ?

L'avantage majeur est d'éviter les envois accidentels. Cette option permet de placer la suggestion dans le champ de texte pour la relire, la personnaliser avec des informations supplémentaires ou des émojis avant de l'envoyer manuellement, redonnant ainsi un contrôle total à l'utilisateur.

Ces mises à jour sont-elles déjà disponibles pour tout le monde ?

Non, pas encore. Ces fonctionnalités ont été repérées dans une version bêta de Google Messages et ne sont pas activées par défaut. Leur déploiement pour le grand public sur la version stable de l'application devrait intervenir dans les semaines ou mois à venir.