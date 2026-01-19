L'application de messagerie de Google est sur le point de corriger l'un de ses défauts les plus irritants : l'envoi immédiat des réponses suggérées. Actuellement, un appui accidentel sur une suggestion déclenche son expédition instantanée, sans aucune possibilité de modification ou d'annulation. Cette particularité, source de nombreuses gaffes, va être revue grâce à des options découvertes dans la version bêta 20260113_01_RC00 de l'application.

Comment la modification des réponses va-t-elle fonctionner ?

La principale nouveauté réside dans l'apparition d'un nouveau paramètre intitulé « Appuyer pour modifier ». Une fois activé dans les réglages des suggestions, le comportement de l'application change radicalement. Au lieu d'envoyer directement la réponse, un appui sur une suggestion la placera dans le champ de saisie. Cette évolution mineure en apparence est en réalité une avancée majeure pour l'ergonomie de l'application.

L'utilisateur aura alors toute la liberté de corriger une tournure, de compléter le message avec une information précise ou simplement d'ajouter un émoji pour personnaliser sa réponse. Cette fonctionnalité vise à réduire considérablement les fausses manipulations, fréquentes sur les écrans tactiles où la zone des suggestions est très proche du clavier virtuel.

Quelle autre amélioration simplifiera la gestion des liens ?

En parallèle, Google travaille à simplifier une autre action quotidienne : le partage de liens. Jusqu'à présent, pour extraire une URL d'un message, il fallait copier l'intégralité du texte puis le coller ailleurs pour isoler manuellement le lien. Une nouvelle fonctionnalité permettra de copier uniquement l'URL, rendant cette action fastidieuse beaucoup plus directe et efficace. C'est un gain de temps appréciable pour les utilisateurs réguliers.

Cette option apparaîtra lors d'un appui long sur une bulle de message contenant un lien. Le menu contextuel proposera alors deux choix distincts : « Copier » pour le message entier, et « Copier l'URL » pour le lien seul. Il faut toutefois noter une limite importante : cette fonctionnalité ne sera disponible que pour les messages contenant un unique lien. Si plusieurs URL sont présentes, l'utilisateur devra revenir à l'ancienne méthode de copie manuelle.

La section dédiée aux "Suggestions" s'enrichit avec deux options distinctes : le mode classique "Tap to Send" (Appuyer pour envoyer), et la nouveauté "Tap to Edit" (Appuyer pour modifier) : si vous l'activez, le clic place le texte dans la barre de saisie sous forme de brouillon, sans l'envoyer.

Crédits : Android Authority

Quand ces nouveautés seront-elles disponibles pour tous ?

Pour l'instant, ces deux améliorations ne sont présentes que dans une version bêta de l'application et ne sont pas encore accessibles au grand public. Le fait qu'elles soient intégrées et testées dans le code est cependant un signal très positif, suggérant un déploiement proche dans une future mise à jour de la version stable sur le Play Store.

Ces ajustements, bien que discrets, démontrent la volonté de Google d'affiner l'expérience utilisateur de son service de messagerie. En donnant plus de contrôle à l'utilisateur et en éliminant des sources de friction, Google Messages continue son évolution pour devenir une alternative de plus en plus robuste et intuitive face à ses concurrents.